Esperan a la cigüeña

Los actores Rachel Weisz y Daniel Craig están esperando un hijo, el primero en común de la pareja que contrajo matrimonio hace siete años. Weisz, de 48 años, lo ha anunciado en una entrevista en The New York Times en la que no hace referencia a un embarazo. "Lo enseñaré pronto. Daniel y yo estamos muy felices. Vamos a tener un pequeño humano. No podemos esperar para conocerlo. Es todo un misterio", ha afirmado.

Weisz ya tiene un hijo de 11 años con su expareja, el director Darren Aronofsky. Craig también es padre. El intérprete de James Bond tiene una hija de 25 años con la actriz Fiona Loudon. Weisz y Craig se casaron en Nueva York en 2011 en una ceremonia secreta, tras varios meses de noviazgo. La pareja reparte su vida entre Londres y Nueva York.

La pareja, que aún no sabe el sexo de su bebé, sorprendió al compartir la feliz noticia, ya que siempre ha sido muy cautelosa con su vida privada.

Weisz y Craig también han coincidido sobre el escenario. En 2013 estrenaron juntos en Broadway la obra "La traición", de Harold Pinter.