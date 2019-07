Espera Adame dictamen para pelea, pero sigue en pie

Cd. de México.- Sin temor a represalias, Alfredo Adame sostiene que la pelea "Ajuste de Cuentas" contra Carlos Trejo sigue en pie, sólo que está en espera de que su médico quien determine cuándo puede pelear.

"Me revisó una oftalmóloga y me dice: 'Señor Adame, tiene usted mucha suerte; si esa botella le pega dos centímetros abajo, explota el ojo y lo hubiera perdido'.

"Tengo que esperar máximo el martes para que me diga: 'puedes pelear el 2 de agosto', o no", explicó el presentador en una conferencia realizada en su casa.

Adame resultó herido en la ceja izquierda al recibir un golpe que Trejo le dio con una botella de agua durante otra conferencia de prensa sobre su pelea.

Además, el conductor afirmó que quien tendría que pagar la multa de un millón y medio de pesos sería el cazafantasmas, ya que él lo lesionó.

"Carlos Trejo es un marrano, mitómano. Los doctores me dijeron que de cuatro a seis semanas no puedo practicar actividades de contacto.

"Estás heridas tardar en sanar. Al otro día mis abogados me aconsejaron levantar la denuncia para respaldarme. Por su estupidez, él iba a ganar dinero, no yo, así que si no me presento, es por su culpa", afirmó Adame.

Durante la reunión con los medios, Adame sostuvo que apoyará a diferentes personas que fueron afectadas por Trejo, entre ellas su ex pareja, Yatana, a quien le provocó un aborto a golpes.

Afirmó que el enfrentamiento será una manera de vengar a todos aquellos a quienes Trejo dañó.