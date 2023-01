Tips para cumplir tus propósitos de Año Nuevo

"(Es distinto) tener la esperanza de que mi vida cambie si consigo un trabajo más acorde a lo que me gusta o si me reconcilio con mi familia, todo ello fincado sobre una realidad, a tener la ilusión de que los virus van a desaparecer -porque han estado siempre-, o que ya no me voy a enfermar, porque mientras estamos vivos existirá la posibilidad de tener achaques o adquirir algún padecimiento", explica.

Establece un plan con metas específicas

Planificar objetivos fortalece el involucramiento del individuo y el sentido del logro, lo que a su vez facilita la continuación de las acciones encaminadas a los objetivos.

Por ello, es un aspecto a concretarse desde las primeras semanas de enero a fin de evitar la deserción.

Redacta una carta de esperanza

A decir de Ballesteros, una perspectiva psicológica de esperanza puede originar una sensación de control sobre el futuro y ayudar a identificar tanto las rutas como los recursos para concretar metas.

Por ello, la experta sugiere redactar a principios de enero una carta donde se auto felicite al individuo por sus logros alcanzados y se aborden los próximos.

"Es una carta que tiene que anunciar cuáles serán tus metas, cómo las lograste, qué obstáculos enfrentarás y cómo lo superaste. Es un ejercicio de visualización que puedes hacer como si fuera el plan estratégico de una empresa, pero de manera más personal", precisó.

Mide tus avances

Un error frecuente es considerar las metas como unidades indivisibles.

Los propósitos deben entenderse como procesos continuos que requieren indicadores para medir el progreso a lo largo del tiempo.

De acuerdo con las especialistas de Tecmilenio, observar y tener un control de los avances mantiene a las personas motivadas, les confiere sensaciones alentadoras para continuar persiguiendo sus sueños a largo plazo.

"Si tengo una meta de bajar 10 kilogramos, puedo ponerme una meta inmediata de bajar un kilo el primer mes (...) Conseguir esa primera parte me va a ayudar a sentirme más confiado en que puedo lograr el resto de la meta", indica Ballesteros.

Sácale provecho a las emociones positivas

Algunos propósitos requerirán la sustitución de hábitos fuertemente arraigados por otros.

Para conseguir esto, se recomienda establecer una nueva rutina sustentada en emociones agradables, como la gratitud, la diversión, la inspiración y la esperanza.

"Es buscar que ese hábito nuevo pueda sustituir al otro y permanecer en el tiempo", enfatiza.

"Un ejemplo puede ser si te planteas mejorar tu salud y hacer más ejercicio, el tener una playlist que nada más escuches cuando hagas ejercicio, como al ir a correr, entonces tú mismo generas una pista para decir: 'Esto me hace sentir bien'".

Cuida tu diálogo interno

A lo largo del año habrá momentos en los que se dificultará continuar con los nuevos hábitos y podrán motivar la aparición de pensamientos negativos.

En dichas ocasiones, será importante tener una actitud positiva que favorezca retomar las acciones deseadas y así reencaminarse al cumplimiento del objetivo.

"Cómo nos hablamos a nosotros mismos es muy importante (...) Hay que cuidar mucho nuestra conversación mental, y si no logramos algo un día, saber que al siguiente lo podemos volver a intentar", agregó.

Vincula tus propósitos a tu persona

Ligar los objetivos a valores o aspectos clave de la personalidad ayudará a mantenerlos presentes positivamente.

"No agarro aquello que no me gusta porque lo voy a soltar, más bien tomo aquello que me encanta y con base en ello fijo los objetivos que quiero.

"Por ejemplo, si quieres bajar de peso, tienes primero saber para qué quieres hacerlo y luego ves cómo lo puedes hacer de una manera que te encante, desde las más complicadas hasta cosas que puedas hacer en dos minutos", comenta Villarreal.

Mantén una actitud positiva

A decir de Medina Hernández, tanto el estrés como la ansiedad surgen cuando no se está en el presente por pensar en el futuro o mantenerse enfocado en el pasado.

Vivir en el presente, en el aquí y el ahora, ayuda a disminuir esos estados emocionales, asevera

Del mismo modo, incorporar frases motivadoras y positivas en el día a día ayuda a tener una mejor actitud ante la vida.

Para lograrlo, sugiere sustituir frases similares a "no puedo" por construcciones afines a "me está costando trabajo, pero voy a resolverlo".