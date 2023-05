Mesa Redonda Panamericana premia a estudiantes de secundaria en concurso sobre la cultura de la paz

Participaron alumnos de nivel secundaria, quienes apoyados por sus maestros desarrollaron 32 temas, quedando clasificadas las secundarias: Instituto Piaget, Colegio Tamaulipas, Colegio Mexicano, Escuela Técnica # 44, Secundaria #4 y la Secundaria #9.

El jurado, compuesto por la maestra Carolina Peña Téllez, maestro Romel Orozco Flores y la licenciada Eréndira Careaga Cisneros, quienes después de estudiarlos dieron su fallo unánime.

Los ganadores del 2º. y 3er. lugar, pertenecientes a la Secundaria General # 9, Gabriel Saldivar y Silva.

Primer lugar, Escuela Secundaria Técnica # 44, con el tema Respeto a los derechos Humanos, cuyos integrantes son Luis Manuel Garza Camargo, Jesús Isaías Matías Ríos, Uzzia Valentina Morales Domínguez; asesora, maestra María Lourdes Márquez de la Torre, subdirectores, maestra Ma. del Rosario Garza Sánchez y Elsa Aidé Varela Echevarría.

Segundo lugar, Escuela General # 9, Gabriel Saldívar y Silva, con el tema Communication Assertive "La Llave Maestra de la Vida" cuyos integrantes son Sofía Angely Castro López, Yamileth Vázquez Ortiz y Stephanía Alcalá Rosas; asesora maestra Alma Gaitán Zúñiga; directora, profesora María Dolores López García.

Tercer lugar, Escuela Secundaria General #9, Gabriel Saldívar y Silva, cuyo tema Rechazo a la Violencia "Las Palabras También Hieren". Integrantes: Sofía López Rodríguez, Mauro Ernesto García Ramírez y Diego Ivan Hinojosa de León; asesora maestra Alma Gaitán Zúñiga; directora, profesora María Dolores López García.

Además de los premios otorgados, los ganadores disfrutaran de un visita cultural a la ciudad de Monterrey el día 25 del presente.

En la premiación se entregó reconocimiento a la licenciada Gladis Escalante, quien en el marco del festejo del Día de las Américas disertó interesante tema sobre el origen de esta conmemoración, invitada por el Comité de Educando para la Paz y dieron reconocimientos a todas las escuela participantes.

Nuestro agradecimiento a la rectora de la UMAN, licenciada Edith Cantú De Morett ; a la banda y escolta de la preparatoria de la UMAN y a la licenciada María Ester Camargo Félix, por su apoyo a este evento. Así como a todas las socias de la MRP que honraron su lema de "Una Para Todas y Todas Para Una". "One for All and All for One".