Ofrece una velada sin igual

Mon Laferte se presentó el viernes 29 de julio en McAllen Performing Arts Center, como parte de su gira mundial que hizo parada en Estados Unidos y el público de ambas fronteras presente abarrotaron el lugar.

El show arrancó a las 21:00 horas con "Aunque te mueras" poniendo de piel al público que la recibió como a una reina, entre una gran ovación.

Laferte estuvo acompañada en el escenario por cinco músicos en vivo, quienes enmarcaron cada una de sus interpretaciones, en esta noche no pudieron faltar "Tormento", "Invéntame" , "La Mujer", "Funeral", "Se Me Va a Quemar", "Porqué me Fui", "Algo es Mejor", "Placer Hollywood", "Good Boy", "Supermercado" y "Química Mayor" entre otras.

La noche versátil fue desde tonos cabareteros, música francesa, regional mexicano y ritmos tropicales y siguió la lluvia de temas con

"Si tu me Quisieras", "Pa´ donde se fue", "Plata ta ta", "Beso" y "Amarrame".

Para cerrar Mon eligió sus éxitos "Amor completo", "Antes de ti", "Mi buen amor" y "Tu falta de querer" y fue así fue como la chilena más mexicana, dijo hasta pronto al público de ambas fronteras.

Doris y Raymond González

Filip y Angelika Gualberto.

Daniela y Fernanda Plata.

Samantha Gómez y Alexa Cardoza.

Blanca Martínez y Karina Garza.

Deni Cerda y Fernando Razo.

Fernanda Kistan y Hugo Salinas.