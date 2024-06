Disfrutan concierto con lo mejor del rock en español

Café Tacvba y Caifanes ofrecieron espectacular concierto en Bert Ogden Arena, en Edinburg, Texas la noche del 19 de junio en punto de las 20:00 horas, en una velada de dos horas de lo mejor del rock en español.

Y con Caifanes sonaron hits como “La negra Tomasa”, “Dime jaguar”, “Detrás de los cerros”, “Aviéntame” y “Afuera”.

Además se sumaron canciones muy queridas como “Para que no digas que no pienso en ti”, “Viento”, “Cuéntame tu vida” y “Mátenme porque me muero”.

Y con Café Tacvba la lluvia de éxitos estuvo integrada por “María”, “como Te Extraño Mi Amor”, “Futuro”, “La Base”, “Mediodía”, “La Locomotora”, “Volver a Comenzar” y Las Flores” entre otras.

El público cantó y bailó a ritmo de “Déjate caer”, “La Chica Banda”, “Eres”, “El Baile y El Salón” e “Ingrata” y concluyeron la fiesta de rock juntas estas dos emblemáticas agrupaciones con “Pachucho” un cover de Maldita Vecindad.

