Viven caos fans de Harry Styles por boletos falsos en Arena

Largas filas se formaron en el lugar, ya que se restringió el acceso a las personas con boleto de la Zona VIP Pit, que corresponde a cancha porque, según dijo un elemento de seguridad de la Arena, se detectaron tickets apócrifos.

"No sé qué está pasando, la fila no se mueve, ya tenemos un rato aquí y no nos dan acceso", comentó María Luisa, quien acudió al concierto del cantante inglés acompañada de su hermana Lucía.

El enojo es generalizado como lo externo Norma Reyes Gerónimo, quien viajó desde Veracruz para acompañar a su hija Hilda García Reyes al concierto del ex One Direction.

"Llegamos desde las 12 del día a la Arena con todo el tiempo y no nos dan información, solo no dicen que los boletos con códigos QR no entran, que hay muchos boletos falsos, que debíamos haberlos traído en formato físico", dijo molesta y en tono desesperada Hilda.

Un hombre de seguridad de la Arena señaló que detectaron venta fantasma de boletos VIP.