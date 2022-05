Triunfal regreso

Habían pasado casi 10 años sin que The Smashing Pumpkins regresara a México, pero la agrupación estadounidense demostró que esta larga espera valió la pena.

En medio de luces tenues azuladas y el sonido de violines, los integrantes de la banda fueron apareciendo en el escenario del Teatro Metropólitan. La aparición de Billy Corgan, el vocalista, hizo que el público estallara en gritos.

El líder del grupo se tomó unos momentos para recibir las ovaciones, extender sus brazos hacia la audiencia y pedir que se encendieran las luces del recinto para saludar a los fans.

Temas como "The Colour Of Love", "Bullet with Butterfly Wings", "Today" y "Ugly" dieron inicio al festejo de rock alternativo, durante una noche en la que el cantante presumió sus pasos de baile desde la primera rola.

"¡Muchas gracias, México!", le bastó decir a Corgan para despertar la euforia de su audiencia, compuesta en gran parte por adultos de entre 40 y 50 años.

La energía fue aumentando conforme lo dictaba el líder, quien portó una gabardina oscura con detalles garigoleados en color dorado.

"¡Te amo, Billy Corgan!", gritaba un fan al finalizar cada tema.

"Quiet", "Cyr", "Solara", "Eye" y "Ava Adore" también formaron parte del extenso repertorio, al igual que "Tonight, Tonight" una de las canciones más esperadas.

"Es una noche especial, la primera de cuatro, y nos encanta que estén aquí. No saben cuántos años rogamos que nos trajeran de vuelta a la Ciudad de México", aseguró el cantante.

Era evidente desde el inicio que los músicos tenían al público en sus manos, pero fueron sus éxitos "Cherub Rock", "Zero", "Telegenix", "Disarm" y, por supuesto, "1979", los que más pusieron a corear y saltar a la audiencia, la cual para aquel momento también había quedado hipnotizada con los solos de la guitarra eléctrica de Corgan.

Faltarán tres noches más para que la agrupación salde por completo la cuenta pendiente que tenía con el País, pero a lo largo de más de dos horas de show, The Smashing Pumpkins dejó claro que su amor por el público mexicano es más fuerte que nunca y está totalmente correspondido.

Como es costumbre se colocó en la marquesina del Teatro Metropólitan el nombre del acto estelar del día. Sin embargo, las letras erróneamente decían "Smashing Punkins", algo que señaló la propia agrupación en redes sociales.

"Es muy adecuado que esto le ocurra a los SP. ¡Nos vemos en un rato, CDMX!", escribió la banda. Más tarde, el letrero fue corregido.