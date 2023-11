Estos son los lugares que inspiraron a The Beatles

Diversos lugares a lo largo de Inglaterra, en particular Liverpool y Londres, han sido parte de la historia de los Beatles e inspiración para algunas de sus canciones más emblemáticas. Es por ello que cada año más de 100 mil personas viajan para poder conocer las calles, barrios y ciudades que marcaron a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Liverpool

The Cavern Club

Este lugar no es inspiración de alguna canción en particular, pero es quizá uno de los lugares más icónicos de la historia del grupo, pues fue aquí donde hicieron algunas de sus primeras presentaciones y tocaron varias veces durante la década de los 60, donde interpretaron "Boys", "Till There Was You", "Stand By Me" y "Shot Of Rhythm And Blues".

Penny Lane

La calle es famosa por ser inspiración para el tema homónimo que fue grabada por el cuarteto en 1967. A través de sus letras esta canción hace referencia a lo que puedes encontrar en el sitio, como la estación de bomberos, barberías y un parque.

Strawberry Field

Propiedad del Ejército de Salvación que fue utilizada como una estancia infantil de 1936 a 2005. Se sabe que, de niño, John Lennon jugaba en los jardines del lugar. Se inspiró en sus recuerdos de infancia para el tema "Strawberry Fields Forever" (1967).

Tumba de Eleanor Rigby

Paul McCartney reveló en una entrevista que escogió este nombre sin inspirarse en alguien y el apellido lo tomó del nombre de una tienda de vinos. Años después se enteró que existía una tumba dedicada a Eleanor Rigby en el cementerio de la Iglesia de St. Peter, lugar que frecuentaban John y Paul incluso antes de convertirse en grandes estrellas.

Londres

Abbey Road

Afuera de los estudios Abbey Road se tomó una de las fotografías más emblemáticas del cuarteto y que es la cubierta su álbum lanzado en 1969. En la imagen se puede ver a los cuatro Beatles cruzando la calle, pose que ha sido recreada por artistas y fans a lo largo de la historia.

Savile Row

Esta es la dirección donde la agrupación hizo su última aparición en público, el 30 de enero de 1969, en el famoso concierto en la azotea de un edificio. El grupo tocó 42 minutos antes de que la policía los obligara a bajar el volumen. Actualmente, conjuntos emergentes se reúnen para presentar allí sus canciones.