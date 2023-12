Sum 41 desvela todos los detalles de su doble álbum de despedida: ´Heaven :X: Hell´

Después de anunciar hace algunas semanas el título del último disco de su carrera, Sum 41 ha desvelado todos los detalles de este proyecto con el que dirá adiós a casi 30 años de carrera. Heaven :X: Hell será un disco doble que verá la luz el próximo 29 de marzo de 2024 a través de Rise Records.

Se trata del álbum más ambicioso de la banda y se divide en dos partes diferenciadas. Por una parte, Heaven, que consta de 10 temas de Punk crítico, veloz y lleno de energía, mientras que Hell consta de diez himnos de Heavy Metal con solos alucinantes, riffs muy Thrashers y estribillos contundentes. La banda ha estado, toda su carrera, a caballo entre el Punk y el Metal y ahora lo muestran con su apuesta siempre por los sonidos innovadores ayudados por su destreza y originalidad musical.

Sobre el nuevo disco, el vocalista Deryck Whibley comento: "Hicimos un álbum doble, con un disco Punk y otro disco Metal, y tiene sentido. Tardamos tiempo en hacerlo como queríamos, no fue fácil, pero lo hicimos y sabes: esto nadie lo hizo antes".

Para mostrar el álbum, Sum 41 han rodado el videoclip para la canción Rise up que sirve como tarjeta de presentación. El clip incluye la participación de sus amigos Noodles (guitarra de The Offspring) y los actores Howie Mandel y Danny Jacobs. Un tema que se abre con una brutal ráfaga de riffs de guitarra y una batería demoledora que recuerda a los primeros años de la banda."Al escribir Rise Up me sentí igual que cuando compuse por primera vez. Sentí la adrenalina y la necesidad de crear algo grande, pero al mismo tiempo me sentí como un adolescente reaccionario. Hubo tantas ocasiones en las que podríamos haber roto. Por alguna razón, seguimos juntos. Estoy orgulloso de eso. Es el momento adecuado para alejarse de ello. Estoy poniendo toda mi energía en este disco y esta gira. Sin duda, será la gira más grande de nuestras vidas y quiero que sea el mejor espectáculo que hayamos hecho. Eso es todo" asegura el vocalista de la banda.

Anteriormente, Sum 41 presentó su single Landmines, extraído de Heaven, un claro himno de Punk borrachuzo que hace temblar el suelo, y que se lanzó con un maravilloso video con recreación nostálgica incluida.

Todas estas canciones así como los clásicos de su carrera sonarán durante su última gira de despedida que arrancará en Estados Unidos en 2024 y que pasará por España en verano con motivo de la celebración del festival Mad Cool en Madrid el 12 de julio.