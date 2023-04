Anuncia Michael Bublé su primer concierto en Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco

La gira con la que Bublé también visitará el 4 de octubre Monterrey, el 7 Puebla, y el 12 del mismo mes la CDMX, es el "Higher Tour", que apoya su undécimo álbum de estudio, Higher (2023).

El Auditorio Telmex será el recinto donde el también actor deleitará a los tapatíos. Los boletos, de los que aún se desconoce su costo, saldrán a la venta a partir del 13 de abril en Ticketmaster.

Michael Bublé ha logrado 11 nominaciones a los premios Grammy y se ha llevado a casa 4 de ellos. El artista creció escuchando los discos que ponía en casa su abuelo, casi todos de jazz.

El éxito de este barítono es planetario y cuenta con una amplia carrera musical con 11 álbumes, ocho de ellos de estudio Michael Bublé, It's Time, Call me Irresponsible, Crazy Love, Christmas,To be Loved, Nobody but me, Love) y 4 de ellos en directo.

La última visita de Michael Bublé estaba programada en 2020, pero debió cancelarse por la pandemia de Coronavirus.

En ese momento no contempló a Guadalajara.