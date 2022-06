Se pone ´bronca´

{"quote":"Esta es una canción de borrachera, de parranda, de alegría, y escucharla en una voz tan hermosa como la de Lupita es muy contrastante". Lupe Esparza, líder de Bronco,"}

La "bronca" voz de Lupe Esparza se unió a la dulzura de Guadalupe Pineda para echarse juntos unos buenos "Tragos de Amargo Licor" y cantarle a la vida.

El emblemático tema, de corte norteño y de la autoría del afamado Ramón Ayala, fue desempolvado y revestido de sonidos de mariachi para el nuevo EP de la intérprete, Mexicana y Ranchera, quien se dio el gusto de invitar a Bronco para imprimirle un nuevo sello a la canción.

LOS UNE GRAN AMISTAD

"¿Por qué Bronco? ¿Por qué Lupe Esparza? Uno, porque lo admiro, lo quiero, porque Lupe es mi amigo. Coincidimos en muchísimas ocasiones, en muchos momentos de nuestras carreras; además, porque Bronco es un ícono", expresó la cantante.

Para Esparza fue, dijo, una emoción fantástica la invitación a grabar con su tocaya porque ambos representan estilos diferentes.

GRABAN EN APODACA

Para hacer posible el plan, la artista se trasladó hasta el estudio de Bronco, en Apodaca, Nuevo León, donde se encontró con el intérprete de "Con Zapatos de Tacón" y "Sergio el Bailador".

"Esta es una canción de borrachera, de parranda, de alegría, y escucharla en una voz tan hermosa como la de Lupita es muy contrastante. Precisamente creo que eso va a llamar mucho la atención de la gente", opinó Esparza.

"Obviamente, nosotros ya tenemos algo de borrachos, no pasa nada (con) esta canción tan conocida, pero a la que hoy le damos otra versión, diferente".

LANZAN SENCILLO

Ante lo dicho por el líder de Bronco, Pineda no se quiso quedar callada y en la charla vía Zoom agregó: "Lupe, yo también me echo mis tragos, no te creas".

"Ah, bueno, a ver cuándo nos los echamos juntos", contestó él, "para celebrar la canción".

"Cuando tú me invites, ahí estaré", añadió la intérprete.

Mientras tanto, los dos artistas ya están festejando, a distancia, el lanzamiento del sencillo, que ya esta en la radio.

Mexicana y Ranchera incluye, además, otros temas del dominio popular, como "Besos y Copas", "Tú, Sólo Tú" y "Cielo Rojo".

En la carrera de Bronco hay pocas colaboraciones, de hecho, su más reciente sencillo, "Amor Perfecto", lo hicieron junto a Ana Bárbara y pertenece a su nueva producción, Bienvenida la Vida.