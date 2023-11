Rozalén estrena ´Lo tengo claro´

La cantante y compositora Rozalén está de estreno con una nueva canción: Lo tengo claro inicia una nueva era en su trayectoria musical y lo hace rebosante de amor, como es ella en cada proyecto que pone en marcha. Pero esta vez de una forma diferente.

La pasión florece en la pluma a través de versos como este, en los que demuestra que se le da muy bien cantar lo más preciado que tenemos como seres humanos: el amor.

Tema universal en la poesía y en la música, el amor no figuraba entre las prioridades de Rozalén, tal como recoge la nota de prensa. Pero algo ha cambiado con Lo tengo claro, la canción que lanza este viernes 24 de noviembre y que funciona como primer adelanto de su nuevo proyecto discográfico. Ahora Rozalén le canta al amor, pero no al clásico romántico, sino al amor puro y sano, el que ofrece el refugio en el que todos nos queremos quedar. Un amor tierno, un amor cotidiano y abrazable, la clase de amor que todos necesitamos.

En palabras de la propia artista: "Me cuesta hablar de amor, me cuesta decir te quiero, me da como vergüenza", confiesa la compositora manchega, que sin embargo se ha entregado totalmente a este sentimiento universal. "Sobra todo lo material cuando amas a alguien de manera pura, sana y alejada de lo romántico. Es algo que te impulsa, una unión que sólo necesita para quererse un suelo desnudo de madera, un pañuelo viejo en la ribera del río. El abrazo tierno que quieres blindar para que nadie lo atraviese y hiera. Y sientes que por fin bailas con alguien al mismo ritmo", ha explicado Rozalén.

Para ella es una composición "amable, rítmica y luminosa", inspirada en el género champeta de Colombia que nació con el compositor Richi López al otro lado del Atlántico, "ese lado que tanto amamos y tanto me inspira", señala.

Para el videoclip de Lo tengo claro ha contado con la dirección de Óscar Noriega, quien ha estado detrás de videoclips icónicos de artistas como India Martínez, Arde Bogotá, Carlos Sadness o Dvicio, por mencionar algunos. En el de Lo tengo claro consigue transmitir ese amor que supura la canción de Rozalén, a través de escenas cotidianas, pero también especiales.

De entre muchas, esta ha sido la canción escogida como single de avance del disco que vendrá en 2024, que está lleno de abrazos y duelos, ya que es un álbum que refleja los últimos años de Rozalén, que ha tocado aferrarse "a lo simple y lo vital".