Rinde tributo a fallecidos en Israel

Después de que el servicio de rescate israelí Zaka reportara que encontraron al menos 260 cadáveres que se encontraban en un festival de música electrónica al que asistieron miles de personas, ahora el líder de U2, Bono, rindió tributo a los fallecidos durante su concierto en Las Vegas.

De acuerdo con Page Six, el intérprete de "One" paró su concierto para hablar sobre el conflicto que hay entre Israel y Palestina y pedir oraciones por todos los fallecidos en el festival de música "Tribe of Nova".

"Canten por nuestros hermanos y nuestras hermanas, quienes a su vez estaban cantando en el festival "Supernova Sukkot" en Israel. Cantamos para ellos, nuestra gente, nuestro tipo de gente. Gente de música, gente juguetona y que experimenta. Nuestro tipo de gente", dijo el cantante.

Bono siempre ha sido conocido por su labor activista al crear fundaciones para combatir la pobreza en África y la lucha contra el VIH; incluso, ha donado parte de las ganancias de sus giras para estas causas.

"Pero ustedes saben a dónde están dirigidos nuestros corazones y nuestro enojo. Así que canten con nosotros y con esos hermosos muchachos en el festival de música. Temprano en la mañana del 7 de octubre, el Sol sale en el cielo del desierto. Estrellas de David se llevaron su vida, pero no pudieron llevarse su orgullo", agregó. El cantante procedió a interpretar el exitoso tema "Pride In the Name of Love" que no había sido tocado durante su residencia en Las Vegas.