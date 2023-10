Pide colectivo de desaparecidos dar seguimiento a feminicidios

El Mañana / Staff.- El colectivo Amor por los Desaparecidos, acompañaron el día de ayer, a una manifestación en la plaza principal a las víctimas indirectas de los delitos de feminicidio en los casos más recientes en donde tres mujeres fueron encontradas sin vida, una de ellas en las anácuas y dos más, madre he hija en la cajuela de un carro en fracc. las pirámides, casos que aún no han sido resueltos, pues no han sido detenidos los presuntos feminicidas, por lo que piden a las autoridades competentes se les de seguimiento a estos casos.

JUSTICIA

Estamos dando el acompañamiento y apoyo moral para que se pueda hacer justicia, así lo dio a conocer José Andrés Méndez Ñeco dirigente e integrante de este colectivo, tanto como hicimos la acción de búsqueda, cuando se nos reportó en su momento al colectivo, nos dedicamos a la búsqueda con ayuda de la ciudadanía, que nos reporta y denuncia.

Lamentablemente tenemos que levantar la voz y ponernos de píe, porque los familiares que somos víctimas indirectas de un delito, tenemos que hacer justicia casi por nuestras propias manos, como es el salir a buscar a nuestros familiares, ya que la competencia está tanto, en la comisión de búsqueda, como en la fiscalía, las fiscalías especializadas que tienen que hacer lo pertinente, sin embargo como no vemos respuesta alguna de ellos nosotros tenemos que salir a hacer esas búsquedas, encontrar y hacer nuestras propias conjeturas, ser los propios abogados de nuestros casos, para llevar los expedientes y que se den la diligencias pertinentes.

Dijo que sin duda hay una omisión por parte de la fiscalía o quien lleva el mando de la investigación, que es el agente del ministerio público, a través de los policías investigadores que tienen que llevar estas diligencias pertinentes, desde el momento en que están denunciando una desaparición, actuar, un enfoque enseguida a la persona desaparecida, porque no es posible que en el colectivo o las víctimas indirectas, estén dando con el positivo, están dando con la víctima directa, entonces como es posible que la ciudadanía le tenga más confianza al colectivo y no una autoridad competente como lo es la comisión de búsqueda, como lo es la fiscalía general de justicia del estado.

Hizo hincapié que gracias a los reportes de ciudadanos, encontramos y damos con la víctima o ¨positivo¨, tomamos fotografía de toda la evidencia, porque nos volvemos expertos empíricos, tomamos fotografías de evidencias y las publicamos, para que las personas que buscan a su familiar, lleguen a identificar o reconocer el cuerpo.

En este colectivo amor por los desaparecidos de Tamaulipas lo conforman un total de 140 personas, en donde el común denominador ha sido la perdida forzada de un familiar.