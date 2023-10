Se inspira Carin León en Checo Pérez para componer canción

CIUDAD DE MÉXICO

Sergio Pérez dejó la Fórmula Uno, temporalmente, para protagonizar el video musical de Carin León.

El cantante de música regional mexicana se inspiró en la carrera del piloto tapatío para componer la canción "Por la familia", la cual se estrenó este martes.

SOBRE LA CANCIÓN

"Siempre pendiente para el frente, nunca checo pa' atrás. Aunque esta madre no trae alas todos me ven volar. Y las luces me miran, solo polvo al pasa", son algunos de los versos.

EN EL VIDEO

Pérez, a bordo de un Ford Taurus, aparece como un taxista que recoge a Carin en el aeropuerto y lo lleva a casa, dando muestra de su calidad con el volante en las carreteras de terracería.

Lo más característico del auto es que está decorado con muñecos de plástico de lucha libre, la foto de unos niños y una virgen de Guadalupe.

Otra escena que hace referencia es la parada en una gasolinería donde salen algunos hombres vestidos con nómex de Red Bull.

"