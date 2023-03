Menuda renovación

Es por eso que Mario López, actor y presentador, se dió a la tarea de buscar una nueva alineación, que tratará de conectar con las nuevas generaciones para ofrecer otras propuesta músical.

Serán Nicolas Calero, Gabriel Rossell, Andrés Emilio, Alejandro Querales y Ezra Gilmore, que debutaron en el programa Good Morning America, en Nueva York, los encargados de ponerle frescura a la agrupación.

"Todos nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte de un grupo que viene de una trayectoria muy masiva, estamos muy contentos.

De las filas de la agrupación surgieron artistas de talla internacional como Ricky Martin y Draco Rosa, sin duda un ejemplo a seguir para los nuevos miembros.

"Queremos ser reconocidos a nivel mundial, que a nuestra música le pase lo del antiguo Menudo, que no tiene edad, no se olvidan esas canciones, queremos sobrepasar las generaciones y dejar un legado", aseguró Andrés, de 14 años.

El nuevo Menudo arrancará su aventura en Estados Unidos, presentando "Mi Amore", un tema muy al estilo del pop latino, con el que esperan rebasar o por lo menos acercarse a las expectativas de los amantes del conjunto.

Fue en septiembre del año pasado cuando la estrella de Salvado Por La Campana inició la búsqueda global de talentos en ciudades como San Juan, Puerto Rico, Los Ángeles y Miami, hasta finalmente encontrarlos.

"Me siento muy emocionado de que Menudo me de esta oportunidad de expresar mis emociones en la música y hacer lo que más me gusta a tan corta edad", dijo Calero, el más pequeño de la banda, con apenas 10 años.