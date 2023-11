R.E.M. celebra giro radical de "Up"

Hace veinticinco años, R.E.M. lanzó un álbum que no sonaba como R.E.M.

"Up", el undécimo álbum de la banda que salió a la venta en el otoño de 1998, era una colección curiosa y desafiante que dividió a fanáticos y críticos por igual, pero revela cosas más interesantes con cada escucha. Una reedición recientemente remasterizada que se lanzará el viernes ofrece la oportunidad de reevaluarlo.

"Puede que a mucha gente no le haya gustado porque no sonaba como 'R.E.M.', sea lo que sea. Pero ese no era el punto. No intentábamos sonar como R.E.M. Intentábamos sonar como los tres tipos que éramos en ese momento", dijo a The Associated Press Mike Mills, bajista y cofundador de la banda.

"Up" alcanzó el puesto número 3 en la lista Top 200 de Billboard y obtuvo certificación oro, mientras que el sencillo "Daysleeper" fue un éxito de la radio alternativa. Otro sencillo, "Lotus", alcanzó el puesto 31 en las listas de rock alternativo y convencional.

RECOMPENSA

"Creo que recompensa con escuchas repetidas porque tiene profundidad. No es un álbum superficial", dijo Mills. "Creo que ese R.E.M. Los fans serán recompensados con una consideración más profunda. Pero puede que no sea del gusto de todos, y eso también está bien".

En las notas de la reedición del aniversario de Craft Recordings, el periodista Josh Modell lo llama "el hermoso pero incomprendido, complejo pero pasado por alto, difícil pero increíblemente gratificante hijastro pelirrojo del catálogo de R.E.M."

"Up" se creó en medio de la agitación del grupo. Mills, el vocalista Michael Stipe y el guitarrista Peter Buck se habían convertido en una banda de tres después de que el baterista y cofundador Bill Berry dejara el grupo.

NUEVO COMIENZO

"Fue un nuevo comienzo para nosotros como trío", dijo Mills. "No había planes, no había mapa. Simplemente estábamos improvisando como una banda de tres integrantes y creo que hicimos un trabajo realmente bueno".

El álbum de 14 pistas abre con una de las canciones más desafiantes del catálogo de la banda, "Airportman", una cicatriz electrónica sin gancho que parecía poco acogedora y más desagradable.

"Nuestra sensación era que se trataba de un totalmente nuevo R.E.M. y si te quedaste con nosotros hasta ahora y puedes quedarte con nosotros a través de esta canción, entonces serás recompensado en tiempos venideros", dijo Mills. "Fue una especie de acto de desafío y una broma astuta al mismo tiempo. Me gusta la canción. Es simplemente una canción muy extraña para empezar el disco".

El resto del álbum incluye "Lotus", casi demasiado R.E.M., "At My Most Beautiful" estilo Beach Boys y la dolorosamente hermosa "You're In The Air". Muchas de las canciones se enrollan en una distorsión estática o sonora al final, como si el fuego lamiera sus bordes. La última canción, "Falls to Climb", trata sobre una lapidación, un fastidio de despedida.

"Estaba destinado a ser discordante", dijo Mills. "No había manera de que fingiéramos que nada había cambiado. Éramos una banda completamente diferente en ese momento. Y entonces decidimos hacer un disco de una banda completamente diferente. Creo que hay algunos momentos realmente hermosos. Hay algunos momentos poderosos".

El Detroit Free Press calificó el álbum como "una de las obras más hermosas y encantadoras en las dos décadas de trabajo del innovador grupo". Pero Pitchfork no se inmutó y dijo que era un "disco distante e impersonal".

El San Antonio Express-News dijo que necesitaba tiempo para digerirlo: "Aunque es más oscuro y menos pegajoso que cualquier producción de R.E.M. hasta la fecha, 'Up' recompensará a los oyentes cuya capacidad de atención sea mayor que el promedio de los sencillos Top 40". Stereogum en el vigésimo aniversario del álbum dijo que era "uno de los documentos más defectuosos y fascinantes de la música de R.E.M.".

"Esperaba que la gente se sorprendiera y se sorprendiera", dijo Mills. "Pero la verdad es que nuestros fanáticos saben que esperarán giros a la izquierda de nuestra parte. Saben que intentamos no repetirnos. No queríamos hacer el mismo disco dos veces. Esto resultó ser un cambio muy radical".

Una edición de lujo en 2 CD o Blu-Ray de "Up" que será lanzada el viernes, también incluye un set inédito de la banda de una aparición especial en la serie de televisión "Party of Five", que incluye "Man on the Moon", "Losing My Religion " y "It's the End of the World as We Know It (and I Feel Fine)".

"Up" se basó principalmente en cajas de ritmos, loops y sintetizadores, creando momentos oníricos similares a los de Radiohead, experimentando también con sonidos y distorsiones de la época. Mills dijo que R.E.M. ya iba en esa dirección.

"Peter ya había comprado un montón de teclados, teclados antiguos y cajas de ritmos antiguas, y de todos modos íbamos a hacer algo como este disco. Pero las circunstancias ciertamente impulsaron el grado en que hicimos ese cambio", dijo.

"Estábamos buscando a tientas y encontrando nuestro camino y básicamente borramos todas las reglas. Dijimos que cualesquiera que fueran los métodos y reglas que habíamos usado hasta ese momento, estaban todos fuera de vista. Estábamos tratando de hacerlo lo más liberador posible. ".