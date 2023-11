En Cámara de Diputados, Claudio Yarto testifica sobre vida extraterrestre

Claudio Yarto, vocalista del grupo Caló, afirmó en la Cámara de Diputados que él ha sido testigo de múltiples apariciones de vida extraterrestre, que incluso los ha grabado y que "pasan todos los días".

SEGUNDA AUDIENCIA

En la segunda audiencia pública sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) en San Lázaro, encabezada por el apasionado de la ovnilogía o ufología, Jaime Maussan, el artista del grupo noventero se refirió a él como "padrino" y compartió su experiencia que aclaró no fue en calidad de experto, sino que tuvo "la suerte" de encontrarlos.

Su primer acercamiento con los objetos voladores no identificados, relató, fue en 1984, cuando vio en el programa de Maussan y observó fotografías que creyó que eran reales por la calidad que consideró tenían.

"Una de las cosas que oí (en el programa), es que dice (Maussan) 'si usted quiere ver ovnis, usted tiene que voltear para el techo' y fíjense que desde 1984 yo he tenido muchísimos avistamientos. Hoy he tenido gracias a la tecnología la oportunidad de grabar muchísimos eventos que pasan, me ha tocado de todo, estela, cilindros, platillo, de todo tipo y los he podido registrar desde mi casa porque técnicamente yo vivo en un octavo piso", expuso.

"Y me dicen '¿y cómo los ves, los llamas?' y les digo 'nada más les hago nahmmm' y de repente les digo, no, pues nada más volteando para el techo. La verdad es que yo no tengo ninguna prueba científica, yo tengo los videos y yo de verdad que no creo en los ovnis, porque creer es dudar. Yo sé que existen porque pasan todos los días. Veo el Iztaccíhuatl, veo El Ajusco, veo Santa Fe y por ahí parece como si fuera el periférico de ellos. Le he mandado varios y me dice el señor Maussan 'oye pues se ven muy chiquitos', le digo 'pues ya afloje la cámara'", agregó.

En el encuentro entre interesados y expertos nacionales e internacionales, informó que existe una canción en su carrera musical que se llama "El Planeta" y fue basada en la ideología de Billy Meier, fundador de la Comunidad libre de intereses para la ciencia de la frontera, las ciencias espirituales y los estudios OVNI (FIGU por sus siglas en inglés), el interés en el cuidado del planeta y la intención de extraterrestres.

"Estos señores parece que nada más están esperando a que nosotros nos destruyamos para que se acabe esta raza y recuperen lo demás, porque seguimos contaminando el planeta, hemos hablado de las guerras, hemos hablado de la contaminación, hemos hablado de cómo estamos desperdiciando nuestra herencia de más de 15 mil millones de años de evolución cósmica en una absurda destrucción.

"Huracanes, lluvias torrenciales, terremotos, infecciones sexuales esa es la respuesta que estamos obteniendo del planeta que el humano está perdiendo. Las condiciones día a día empeorando, yo sigo rapeando, diciéndoles cuándo, debemos cuidar el piso que estamos pisando", fue su mensaje final en rimas.

El evento promovido por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, duró cerca de cuatro horas. Maussan presentó videos de objetos voladores, y fotografías de momias o esqueletos que afirmó, han sido estudiadas por científicos que han concluido que tienen características reptilianas.