Regresa tras escándalo

El líder de Maroon 5 actuó este sábado en The Event, una ceremonia benéfica en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para apoyar a la fundación de Shaquille O´Neal. Este grupo, fundado por el ex basquetbolista profesional, ayuda a jóvenes de bajos recursos, principalmente en los estados de Nevada y Georgia.

Según informó People, Prinsloo fue vista tras bambalinas en el evento y presenció la actuación musical de su esposo desde un costado del escenario.

Durante su intervención, Levine interpretó siete temas y habló poco. Sin embargo, O´Neal aprovechó la ceremonia para elogiar al cantante.

"Adam es un amigo mío desde hace mucho tiempo. Siempre me digo que no puedo ser hipócrita. Ahora bien, yo no fui el mejor marido del mundo, así que el hecho de que tenga una gran plataforma no me da derecho a criticar a otras personas. Él es genial, está haciendo algo por los niños, siempre ha sido así. Me alegro por él. Y le deseo suerte", dijo el deportista, de acuerdo con Page Six.