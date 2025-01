El compositor Martín Urieta defiende los corridos tumbados

Por: El Universal

Enero 20, 2025 - 07:22 p.m.

Martin Urieta, compositor de éxitos como "Mujeres divinas" y actual presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), defiende la recaudación de regalías por los corridos tumbados. Explica que la función de la institución, que celebró su 80 aniversario el pasado 14 de enero, no es juzgar las obras, sino proteger los derechos de los autores.

"Los narcocorridos o corridos tumbados son también parte de la evolución de la música y terminan siendo parte de nuestra cultura. Nuestra tarea no es ver ni analizar si hacen apología al delito, nuestra tarea es cobrar para que todo lo que generan llegue a los autores", comentó Urieta en una entrevista con El Universal.

A pesar de que el género ha sido criticado por hacer apología del crimen, lo que ha llevado a estados como Chihuahua y ciudades como Mérida, Yucatán, a prohibir su interpretación en espacios públicos, Urieta insiste en que la SACM no tiene la responsabilidad de decidir quién puede cobrar y quién no. Su función es actuar como intermediario para asegurar que las regalías para los compositores registrados.

"Es un problema del gobierno; nosotros no podemos prohibir. En todas las ramas del arte no existen cánones absolutos, no hay nada que defina lo que es bello y lo que no. A mí puede parecerme bello algo que a ti no, eso corresponde a los estados, no a nosotros", subrayó Urieta.

Urieta también ve los corridos tumbados, que hoy dominan el mercado y generan la mayor parte de las regalías para la SACM, como parte de la evolución de la música.

"Hemos luchado siempre y seguimos luchando para que se pague el derecho de autor, porque aún hay gente que no valora el trabajo del compositor. Pero el compositor es un oficio como cualquier otro y necesita ser reconocido y remunerado adecuadamente, sin importar el género", insistió.

Este proceso de evolución también está vinculado a las plataformas de streaming, que, según artistas como Alejandro Marcovich y Fernando Delgadillo, no son justas en la remuneración a autores e intérpretes.

"Debes tener millones de reproducciones para generar buenas ganancias", comentó Marcovich, quien participó en la celebración del 80 aniversario de la SACM, algo que también respalda el cantautor Leonel García.

"Hoy en día ya nadie vive del streaming, todos vivimos de hacer conciertos, y eso es algo que debe mejorar", expresó Leonel, quien también forma parte del consejo de la SACM.

Sin embargo, el presidente Martín Urieta no considera que el streaming afecte a los autores de la SACM.

"A nosotros no nos afecta, porque somos la sociedad número uno en la recaudación de regalías digitales. Estamos constantemente actualizándonos con lo último en tecnología para seguir trabajando por nuestros compositores", aseguró.

A pesar de las diferencias de opinión entre los miembros de la SACM, la institución celebró su 80 aniversario con una reunión de miembros, festejando un año más de labor y logros.