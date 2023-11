RBD rompe récord impuesto por One Direction

El regreso de RBD a los escenarios se ha convertido en un verdadero fenómeno, en Estados Unidos, Colombia, México y Brasil, países que se incluyeron en su gira, se agotaron los boletos en cuestión de horas y, hasta la fecha, los recintos han estado abarrotados.

TODO UN ÉXITO

"Soy Rebelde Tour", nombre de esta gira, se ha convertido en un verdadero éxito, superando las cifras y récords impuestos por otras agrupaciones, como One Direction, al menos en el país vecino.

De acuerdo con el sitio Touring Data, Anahí, Dulce, Maite, Christopher y Christian lograron recaudar poco más de 130 millones de dólares en sus 30 conciertos que ofrecieron, convirtiendo su tour en el más taquillero del país.

Anteriormente, este récord pertenecía a la extinta banda británica One Direction, que entre agosto y octubre del 2014, realizaron 29 presentaciones en territorio estadounidense con el "Where We Are Tour".

"Soy Rebelde Tour" inició el 25 de agosto en El Paso, Texas ante más de 34 mil personas, y recorrieron otras ciudades como Las Vegas, Phoenix, Denver, Chicago, Orlando, Los Ángeles, entre otras.

Tras su paso por Colombia y Brasil, la banda está a punto de llegar a casa, México donde cerrarán esta exitosa gira.