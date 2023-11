Anahí regresa a los escenarios tras sufrir una fuerte infección renal

Este fin de semana Anahí regresó a los escenarios para estar presente en el último concierto de RBD en Brasil, esto tras ausentarse de una de las presentaciones de la Banda en Sao Paulo debido a serios problemas de salud.

Fue el pasado viernes cuando la cantante se disculpó con su publicó y abandonó el Allianz Parque en ambulancia para ser atendida por fuertes dolores que le impidieron terminar con su actuación.

Horas más tarde, la propia cantante explicó que por órdenes médicas no se presentaría en el show del 18 de noviembre, pues le había sido detectada una fuerte infección renal y debía guardar reposo.

Sin embargo, la noche este domingo, la intérprete de Mia Colucci sorprendió a sus fans al aparecer en el escenario para acompañar a Dulce, Maite, Christopher y Christian y dar por terminada su visita a tierras cariocas. Anahí, ya más recuperada no sólo cantó, bailó y agradeció a su público por tantas muestras de cariño, también salió junto a sus dos hijos.

Después del concierto, la también actriz compartió un mensaje para hablar de lo que le pasó y dar detalles de su estado de salud:

"Lo que pasó nos asustó. No entendí nada, estaba perfecta y de pronto no me podía mover del dolor. Lo último que quería era subir a una ambulancia hasta que no pude más", escribió. "Aquí estoy. ¡Lo logré! ¡Pude dar este show y gozarlo con todo! Gracias por cada mensaje por cada palabra de cariño. ¡En unos días estaré como nueva! ¡Esto ya está sanando!", agregó.

Más tarde, a través de una serie de videos que publicó en sus historias de Instagram, Anahí explicó que tras varios momentos de angustia para ella era importante dejar el país de la mejor manera: "Para mí era importante que la última imagen que tuvieran de mi fuera bonita y no como las de hace dos días, donde no sabíamos qué tenía, había demasiado dolor, pero los doctores me trataron super bien y ya estoy siguiendo el tratamiento", finalizó.

La próxima parada de RBD será en Monterrey, los próximos 23 y 24 de noviembre, para continuar en Guadalajara y cerrar su gira en la capital mexicana.