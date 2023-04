El posible setlist de Blackpink para su concierto en Foro Sol

Sin embargo es importante señalar que en un festival las bandas disponen de menos tiempo en el escenario, y deben adaptarse a las dimensiones de producción que les permite el festival y no realizar una producción totalmente propia, por lo que se espera sea un show con diferencias importantes.

CIUDAD DE MÉXICO

-Preludio con Show de drones

-Reproducción de video

-Primer acto

-Video Introductorio

-Play Video

-ROSÉ

-Play Video

-Gone / On The Ground

-Play Video

-LISA

-MONEY

-Tercer acto:

-BOOMBAYAH

-Play Video

-Lovesick Girls

-Play Video

-Playing with Fire

-Typa Girl

-Play Video

-Shut Down

-Tally

-Tally

-DDU-DU DDU-DU

-Play Video

-Forever Young.

Blackpink espera lleno total en el Foro Sol

El concierto de una de las bandas de K-Pop con mayor éxito en la actualidad es el grupo Blackpink, que pese a las críticas que recibió por los precios elevados para asistir a uno de sus dos conciertos en el Foro Sol, lograron agotar la mayoría de sus localidades, pues en la plataforma de Ticketmaster sólo pueden adquirirse boletos para la zona más cercana al escenario, que ronda un precio de $7,500.

Por lo tanto la fuerte afluencia es el primer aspecto a tener en cuenta para quienes buscan asistir de una forma cómoda y disfrutable a las inmediaciones del Foro Sol, para lo cual es recomendable llegar al menos con una hora de anticipación al inicio del concierto, que está previsto comience a las 21 horas.

Sin embargo, hay fans que desde que se abren las puertas del estadio comienzan a ocupar un lugar para poder ver bien a su banda favorita, lo cual no es necesario si tu boleto es de una localidad en grada, donde todos los asientos son numerados y están reservados para quien adquiere su entrada.

¿Qué objetos puedo ingresar?

En dado caso de que tu intención sea llegar muy temprano, puedes traer contigo agua, o bien bloqueador, pero deberás entregarlo a algún acompañante antes de ingresar a las inmediaciones del Foro Sol.

Es recomendable acudir con ropa cómoda si se desea llegar temprano para tener un buen lugar, pues probablemente la espera sea de muchas horas previo al concierto, una buena opción es monitorear redes sociales para ver la afluencia de público que hay a las afueras del Foro Sol y prevenirse si se busca tener una buena zona.

Cartulinas, banderas sin asta, llaveros del grupo, bolsas o mochilas, lentes de sol, sombreros y gorras están permitidos, así como tapones de oídos, tampones, toallas sanitarias, medicamento con receta médica, y cámaras no profesionales.

Cigarros, vapes, drogas, mascotas, rayos láser, cornetas, hebillas grandes, botellas de vidrio, latas, pelotas, bolsas grandes, comida y bebida, sombrillas y por supuesto armas de fuego o blancas, son artículos prohibidos.