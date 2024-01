Nick Carter, de los Backstreet Boys, ofrece concierto en México

CIUDAD DE MÉXICO.- No fue un camino fácil para Nick Carter llegar a la Ciudad de México con su homenaje a su grupo los Backstreet Boys. Apenas hace un mes falleció la hermana del cantante Bobbie Jean, según reportó en ese momento TMZ.

Hace dos semanas canceló su paso por Ecuador por el momento de violencia que atraviesa el país sudamericano. Y además enfrenta en el estado de Nevada, Estados Unidos, denuncias por abuso sexual de tres mujeres.

Todo ese momento álgido había provocado que el cantante se alejara de la vida pública, es decir abandonara sus redes sociales, pero no decidió dejar la gira de lado, y la noche de este martes 30 de enero, ofreció el primero de dos conciertos en México, el miércoles 31 se presentará en Monterrey.

Aparentemente, no fue fácil para Carter salir al escenario, aunque la asistencia en el Pepsi Center no llenó el recinto, el cantante salió con un semblante temeroso, sin interactuar mucho con el público. Pero este último respondió con gritos desde que lo vio salir al escenario.

"Get over my", y "Sunglasses at night", fueron las primeras canciones que interpretó el miembro de Backstreet Boys, y el público continuó mostrando su energía con saltos y gritos, parecían intentar hacerle olvidar a Carter sus problemas personales.

Y lo lograron, pronto el cantante comenzó a utilizar más todo el espacio del escenario, le sonrió a un par de fanáticos y comenzó a disfrutar de su concierto.

"Estoy muy feliz de que estén aquí, de verdad muchas gracias", expresó Carter al micrófono.

El cumpleaños del músico fue recién este fin de semana, cumplió 44 años, y su público en México reforzó el cariño y el respeto que habían demostrado en cada canción de Carter, cantándole las mañanitas a mitad del concierto, el cantante permaneció en silencio como agradecimiento para sus seguidores.

Nick Carter pone a bailar a su fans

Covers de AC/DC, ZZ Top, y Bob Jovi, intensificaron la entrega de sus fans, que disfrutaron bailando durante todo el repertorio. Carter perdió el nerviosismo con tal entrega de la gente, pero nunca perdió la elegancia ni el estilo con su traje totalmente blanco y camisa en color negro.

Decidió no recordar durante el concierto a su hermana, y se dedicó a disfrutar de su profesión apoyado y respaldado por los 2 mil fans que se dieron cita.