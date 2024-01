Dueño de Xolos fue agredido por personal de seguridad de Cruz Azul

Un sujeto, al que mencionan como "Roca", que pertenece al cuerpo de seguridad de La Máquina, empujó al dueño del equipo fronterizo. Hank lo encaró y le dijo: "Nos aventaste. Ahora "sí señor", verdad. Primero muy huevudito".

Después se le ve discutir con más gente de seguridad que estaba a su alrededor. Y a alguien del personal le pide que anoten el nombre de la "Roca", quien fue el que lo empujó, cosa que desmintió el personal de seguridad a lo que Hank le reviró: "Te tienen grabado, güey".

Finalmente, Jorgealberto Hank, caminó por el pasillo del estadio Ciudad de los Deportes, para salir de la trifulca y evitar más polémica.

"No me pegaron. Sólo empujones, pero a todos. No hay bronca", señaló el directivo a ESPN.