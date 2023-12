Niall Horan reedita su último disco con 9 nuevas canciones

El pasado mes de junio, Niall Horan puso a la venta su tercer álbum de estudio de su etapa en solitario. Un álbum que le está dando grandes alegrías y que está presentando en directo en múltiples fechas repartidas por todo el mundo. Y para poner la guinda a esta etapa musical, el ex One Direction ha confirmado que una nueva reedición está en camino.

"¡Hola amantes! Estoy emocionado de anunciar que The Show: The Encore saldrá en formato digital el 3 de noviembre con ediciones de vinilo y CD el 5 de abril" confirmó el artista irlandés a través de su cuenta oficial en Instagram.

Una actualización de la que es hasta la fecha su última aventura musical. Y llega con grandes novedades: "Esta nueva versión del álbum cuenta con 9 canciones adicionales, incluyendo una versión de You Could Start A Cult con @lizzymcalpine que estará en todas partes este viernes. He sido un gran fan suyo durante un tiempo y estoy muy agradecido de que haya podido subirse a la canción y escribir un nuevo verso especial".

No va a ser la única colaboración de estas nuevas versiones y canciones adicionales: "También estoy encantado de que el increíble @johnlegend haya llegado para una nueva versión de The Show y no puedo esperar a que todos escuchéis la versión de @tearsforfearsmusic de Everybody Wants To Rule The World que he estado tocando en todos los festivales este verano pasado. También hay algunas versiones de las canciones que hice con @vevo y una vista previa de algunas actuaciones en vivo que hice en un evento de @spotify justo antes de que saliera el álbum (mucho más por venir de esa noche pronto)".

Además del lanzamiento de esta nueva versión de su disco, Niall Horan no para de acumular fechas de conciertos para todo el 2024.

El excomponente de One Direction recorrerá ciudades por todo el mundo. Tanto que el músico irlandés presentará su disco en festivales desde ciudades como Tokyo y Boston hasta capitales europeas como Budapest o París. Como no podía ser de otra manera, Niall Horan también pasará por su Irlanda natal en septiembre.

Su paso por nuestro país tendrá lugar el próximo 23 de marzo de 2024 en el Wizink Center de Madrid. The Show Live on Tour 2024 ha confirmado casi un centenar de fechas repartidas por Europa, Australia y NorteAmérica, primero, y después por Asia: "Todavía quedan unas cuantas fechas más, así que si no ves un show cerca de ti, mantente atento" ha explicado en su perfil oficial de Instagram.