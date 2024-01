Cancela Morrissey concierto en México

Ciudad de México

Morrissey volvió a cancelar el concierto que daría en el Palacio de los Deportes en México el próximo 3 de febrero, en el recinto ubicado en la Ciudad de México, anunció la organizadora de eventos OCESA.

"El cantante ha experimentado un cuadro de agotamiento físico, por lo que está recibiendo atención médica y se le ha ordenado reposo y permanecer en Zúrich", dio a conocer un comunicado.

Esta fecha fue una reprogramación, ya que el intérprete de "Let Me Kiss You" canceló la fecha original del 10 de septiembre debido a un contagio de dengue.

"La llegada de Morrissey a Ciudad de México le provocó una infección de dengue. El virus tardará de dos a tres semanas en de-

saparecer. La gira se reanudará en Florida. Morrissey no ha cancelado ningún concierto, pero la infección hace imposibles las dos semanas inmediatas", sostuvieron en un comunicado emitido en la página web oficial del cantante.

Desde entonces se pospusieron fechas en latinoamericana como Lima, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, San Pablo y Brasilia, que aún siguen pendientes.