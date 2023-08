Moderatto, la banda que surgió en un reencuentro entre viejos amigos

El anuncio de que Jay de la Cueva abandona Moderatto ha causado revuelo pues, desde hace más de dos décadas, se ha establecido como una de las agrupaciones de música alternativa más conocidas del país, y con un séquito de fanáticas y fanáticos muy leales que, aunque sí han mostrado tristeza por la noticia, también se han solidarizado con la decisión del rockero, debido a que no se va de la agrupación por diferencias con sus integrantes, sino porque quiere concentrar toda su atención a su nuevo proyecto The Guapos.

Moderatto y el nombre de su líder, Jay de la Cueva, o también conocido como Bryan Amadeus, son tendencia desde la noche de este martes, luego de que el cantante de la banda diera el anuncio que ya no formaría parte de la alineación, debido a que tiene el deseo de forjarse un camino como solita y a través de su nuevo proyecto musical, conocido bajo el nombre de The Guapos, el cual, a diferencia de Moderatto que se ha dado a conocer por sus sonidos de heavy metal y glam rock, se inclina por el rock and roll clásico.

"Tengo importante para mí que compartirles; voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla, puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble, pero hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y con la nueva banda que tengo, me seduce mucho la evolución y estoy en una búsqueda, experimentado", dijo entre otras palabras de agradecimiento, dirigidas a los integrantes de Moderatto.

Y aunque la salida de Jay ya es una decisión tomada, el rockero también aclaró que lo que resta de este año continuará cumpliendo con las fechas de conciertos y compromisos relacionados con la agrupación, sin embargo, la sorpresiva noticia nos ha llevado a rastrear los orígenes de la banda y cómo fue que se creó pues, aunque parezca inverosímil, Moderatto se formó casi por coincidencia pues, cuando sus integrantes ofrecieron su primera tocada, nunca se habrían imaginado que alcanzarían el éxito que hoy gozan ni tampoco que su vida los llevaría a vivir de una de sus mayores pasiones; el amor por el rock.

¿Cómo se originó Moderatto?

Fue Marcello Lara, el guitarrista de la banda que, hace unos meses, fue entrevistado por Matilde Obregón y. en esa charla, la periodista aprovechó para cuestionarlo acerca de cómo se integró el conjunto musical, mejor conocido por éxitos como "Muriendo lento", "Ya lo veía venir" y "Sentimettal", pues confió que sólo iban a tocar una noche juntos, noche que cambiaría sus vidas por completo.

Marcello, también conocido como Mick P. Marcy, rememoró que todo comenzó por la amistad que sostenía con Javier "El Chá" Ramírez o Xavi Moderatto, a quien conocía desde que estudiaban juntos en la misma escuela. Cuando Lara iba en sexto de primaria, Xavi ya estudiaba el segundo de secundaria, sin embargo, eso no impidió que coincidieran en sus gustos musicales y que, a su corta edad, formaran su primera banda, la cual llegó a presentarse en los festivales del instituto donde cursaban sus estudios.

"Me tuvieron que llevar así como de contrabando a la secundaria de la escuela para tocar y ahí empezamos a tocar, luego, por azares del destino, él empezó a tocar con Fobia, yo empecé a tocar otras cosas y demás, y luego, en un momento en los noventas, yo me volví al lado oscuro de la industria y me volví disquero", recordó.

Y aunque Marcello y Xavi ya no tocaban juntos, siguieron trabajando en otras áreas pues, mientras Lara se convirtió en director artístico del sello discográfico Poligram, Xavi abrió una empresa de diseño, la cual, se encargada de crear las portadas de los álbumes de rock que la compañía producía, bajo el nombre de "Discos manicomio".

"Cada vez que nos juntábamos a platicar de un nuevo arte, nos íbamos a comer y nos tomábamos unas cervezas y decíamos: 'Ay, deberíamos tocar juntos otra vez y deberíamos hacer cosas juntos', pero nunca se armaba", dijo.

No fue ni él ni Xavi quienes tuvieron la iniciativa, sino la asistente de Lara que, harta de escucharlos hacerse promesas sin cumplir, se puso en contacto con los duelos del Bulldog Café que, por esas épocas, acaba de abrir, y concertó una fecha para que se presentaran a tocar y, en la espera de que ese día llegara, otros músicos se les unieron, pues Xavi entró en contacto con otros dos integrantes de Fobia; incluido Jay de la Cueva e Iñaki Vásquez, y otro más de Molotov; nos referimos a Randy Ebright.

Y aunque, en principio, los músicos tenían la idea de hacer covers de las bandas que más los habían inspirado a dedicarse al rock, terminaron haciendo todo lo contrario e interpretaron canciones que hicieran famosas Luis Miguel, Menudo y hasta El Buki, por su puesto, con arreglos de rock y metal, propuesta que gustó mucho a las personas que presenciaron la tocada la cual -confiesa Marcello- sí les fue pagada aunque, también reconoció que el dieron que ganaron, lo gastaron por completo esa misma noche entre ronda y y ronda de cervezas.

Pero, sin imaginárselo, en ese evento, asistió una persona que trabaja en Telehit y que, más tarde, se pondría en contacto con ellos para proponerlas que se presentaran en el evento, por su aniversario, y que tendría en un recinto muy importante de la época, el Hard Rock Café. A partir de ahí, obtuvieron más invitaciones hasta que, un día, el jefe de Lara en Poligram se enteró deque estaba tocando música y le expresó que quería grabarlos y, aunque ese disco no alcanzó muy buen recibimiento, cuando grabaron "Detector de metal" con una nueva disquera, la vida de los integrantes cambió por completo.

Así, los integrantes del grupo crearon una historia ficticia para el público y los medios de comunicación en el que contaron que tenían una larga historia como banda, pero en Europa, en donde se dieron a conocer con las canciones que, supuestamente, habían compuesto, para Luismi, El Buki y Menudo y que, finalmente, venían a cobrar el reconocimiento que nunca habían obtenido en su propio país, idea que, en principio, llamó la atención y hasta llegó a ser creíble para algunas y algunos, como otros que se daban cuenta del engaño, les gustaba seguirles el juego.

"Una historia mafufa, que veníamos regresando de Europa del oriente, donde éramos muy famosos y habíamos triunfado, y que veníamos a México a triunfar a nuestra tierra con nuestras canciones; fue el choro que se nos ocurrió para las primeras tocadas y como que todo mundo le entró al juego, la prensa transmitía el choro y se volvió un mito apoyado por todo mundo", recordó.

Finalmente, destacó que el maquillaje que usaban fue una idea de la que fue novia de Jay en ese tiempo, sin embargo, no tenían de dónde sacar el maquillaje por lo cual, utilizaron las sombras azules de sus tías y madres, ya que ninguna de ellas usaba delineador negro o sombras oscuras: "Parecíamos señoras de Polanco", bromeó.