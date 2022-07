Así participó Metallica en canción final de Stranger Things

De hecho, el propio Robert Trujillo usó recientemente su Instagram para compartir algunas fotos del episodio, así como un video de algunos de los créditos del programa.

"Alerta de spoiler: ¡Ese es mi chico! ¡Estoy orgulloso de ti Ty! El final de Stranger Things, tocando la guitarra en Master Of Puppets. ¡Y muchas gracias a Kirk Hammett por su ayuda!", escribió Trujillo en la publicación.

En abril, se reveló un breve clip del nuevo personaje Eddie Munson (Joseph Quinn) tocando la guitarra en el tráiler de la cuarta temporada de Stranger Things. Desde entonces, los fanáticos estuvieron especulando sobre qué canción podría estar interpretando.

Pero cuando la parte 2 de la reciente temporada de Stranger Things llegó a Netflix el 1 de julio, la canción finalmente se dio a conocer, y es "Master Of Puppets" de Metallica.

La última temporada de Stranger Things también fue responsable de un resurgimiento del interés en la canción clásica de Kate Bush "Running Up That Hill", que le ha valido a la cantante más de 2 millones de dólares desde que apareció en el programa.

Sirven sus lecciones de guitarra para interpretar "Master Of Puppets"

El actor Joseph Quinn, de 29 años, quien dio vida a Eddie Munson en Stranger Things, dijo a Variety que le funcionaron sus lecciones de guitarra cuando era pequeño para lograr interpretar "Master Of Puppets", de Metallica, en la escena en la que distrae a los murciélagos el Upside Down y con ello dar oportunidad a sus amigos para que destruyan a Vecna.

"Tuve la suerte de haber aprendido a tocar la guitarra cuando era más joven, así que tuve la base. De ninguna manera fui un virtuoso, pero cuando llegó el momento de filmarlo, pude superarlo", dice Quinn.

"Tuvimos una especie de guitarrista de heavy metal con cinturón negro que nos llevó a través del solo (Tye Trujillo), ¡porque eso no iba a suceder! No pude hacer eso, pero pude hacer el resto, lo cual es una suerte. Fue una experiencia increíble."

La supervisora musical Nora Felder confirmó que era Quinn quien tocaba y que la banda Metallica estaba muy contenta con él.

"Joseph se tomó un tiempo para aprender el riff de guitarra y, de hecho, estaba tocando una pista guía", dijo Felder al medio estadounidense.

Soundtrack oficial de Stranger Things 4

Conoce la lista completa de canciones de la banda sonora oficial de la cuarta temporada de Stranger Things 4 y disfrutala en tu plataforma favorita.

1. 'Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix)' - Journey with Steve Perry

2. 'California Dreamin' - The Beach Boys

3. 'Psycho Killer' - Talking Heads

4. 'Running Up That Hill (A Deal with God)' - Kate Bush

5. 'You Spin Me Round (Like a Record)' - Dead Or Alive

6. 'Chica Mejicanita' - Mae Arnette

7. 'Play With Me' - Extreme

8. 'Detroit Rock City (Single Version)' - KISS

9. 'I Was A Teenage Werewolf' - The Cramps

10. 'Pass The Dutchie' - Musical Youth

11. 'Wipe Out' - The Surfaris

12. 'Object Of My Desire' (Single Version) - Starpoint

13. 'Rock Me Amadeus' (The Gold Mix) - Falco

14. 'Travelin' Man' - Ricky Nelson

15. 'Tarzan Boy' - Baltimora

16. 'Dream A Little Dream Of Me' - Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

17. 'Rock And Roll, Hoochie Koo (Single Version)' - Rick Derringer

18. 'Fire And Rain' - James Taylor

19. 'Spellbound' - Siouxsie And The Banshees

20. 'Master Of Puppets' - Metallica

21. 'When It's Cold I'd Like To Die (featuring Mimi Goese)' - Moby

22. 'Separate Ways (Worlds Apart) (Steve Perry & Bryce Miller Extended Remix)' - Journey with Steve Perry