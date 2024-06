Luis Miguel abre más fechas para Arena CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-Luis Miguel abrió dos fechas más en la Arena Ciudad de México, para el 23 y 24 de octubre próximos, a las 21:00 horas, como parte de su Tour 2024.

La preventa fan club será el 26 de junio, la preventa exclusiva Banorte, el 28 y 29 de junio y la venta general el 30 de junio. los boletos estarán disponibles por www.superboletos.com.

"Estas nuevas fechas se suman a las ya agendadas por LUIS MIGUEL en previas semanas en la ciudad de México para los días 8, 9, 11, 12, 15, 16, 20 y 21 de octubre, con lo cual rebasará su récord y tendrá 10 presentaciones en este 2024.

"Esto lo coloca como el artista con más presentaciones en la Arena CDMX, y el único en presentarse 18 veces con un mismo Tour", dio a conocer Zignia Live.

"Culpable o No", "Será que no me Amas", "La Incondicional" y "Entrégate", entre muchos otros éxitos de Luis Miguel Gallego Basteri, conocido como Luis Miguel, han sonado en sus shows, que han estado rompiendo récords históricos.