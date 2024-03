Lenny Kravitz: Su Vínculo Especial con la Ciudad de México

Lenny Kravitz aseguró que la Ciudad de México es como su segunda casa. El cantante, de 59 años, dijo que en el País encuentra mucha inspiración.

"Me gusta mucho estar aquí, la arquitectura. Amo venir porque lo encuentro muy hermoso y sobre todo inspirador. Hay grande diseñadores, arquitectos, en el cine hacen cosas grandiosas. La primera vez que vine fue al estadio Azteca, fue una experiencia increíble y masiva. Me siento como en casa, ha sido un lugar especial porque es muy familiar", contó en conferencia de prensa.

SU REGRESO A CDMX

El cantautor neoyorquino regresó a la capital para promocionar su sencillo "Human", ya disponible en plataformas digitales, el primero de su nuevo álbum que llegará en mayo.

"Es una canción que habla de ser auténticos, de seguir tu camino, de ser auténticos, de experimentar.

"Voy y vengo con cada álbum entre sonidos, estoy tocando siempre los instrumentos y no espero nada. Siempre voy hacia delante y un poco hacia atrás y en ese ir y venir es de donde salen cosas grandiosas", dijo.

Recientemente, el intérprete de "Are You Gonna Go My Way", recibió su estrella en el paseo de la fama en Hollywood y fue reconocido con el People's Choice Award al Icono de la Música 2024, una distinción que agradece.

"Lo que más me enorgullece es mi vida y estar aquí. Recibir flores de las personas es bonito, pero siento que acabado de empezar, después de 35 años, pero así lo siento", resaltó.

El próximo 26 de mayo, Kravitz festejará su cumpleaños número 60 y confesó que tomará un pequeño descanso de los ensayos para su nueva gira, que prepara para este año.

"Agradezco cada día y cada noche estar vivo y me tomaré un día, a lo mucho, para celebrar, pero voy a estar ensayando para mi nueva gira", confesó.