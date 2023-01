Agotan tapatíos en una hora boletos de 'la diosa del folk'

GUADALAJARA, Jalisco

El aforo del Teatro Diana, donde se presentará por primera vez la artista de 26 años, es de alrededor de 2 mil 350 personas.

La cantautora noruega traerá bajo el brazo su tercer y más reciente disco de estudio: The Gods We Can Touch, donde se unió a Magnus Skylstad, su productor de cabecera y músico de su banda.

Pero también colaboraron en el disco Jamie Hartman (Christina Aguilera, Rag'N'Bone Man), Glenn Roberts, Martin Sjolie (Sigrid, Sam Smith), Askjell Solstrand (Sigrid, Iris), y Matias Tellez (Sondre Lerche), lo que ayudó a dar como resultado su característico género pop, con tintes de folk, beats, breakbeat y hasta sampleos.

"All Is Soft Inside, "The Seed", "Daydreamer", "I Went Too Far", "In Bottles", "Runaway" y "Murder Song" son algunas de sus melodías más sonadas.

El primer concierto ya agotado de Aurora en el Teatro Diana, es el jueves 13 de abril a las 21:00 horas.