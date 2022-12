Colega la desmiente

Afanasieff dijo que a él y a Carey se les ocurrió la canción juntos mientras trabajaban en tres canciones para su álbum navideño, " Merry Christmas ", pero que ahora la cantante asegura que se le ocurrió mientras tocaba el piano, a lo que el músico asegura que no es cierto, pues no sabe utilizar ningún instrumento.

Después de que Mariah Carey promocionara la canción "All I Want for Christmas Is You" como una de sus creaciones en la infancia, su coguionista Walter Afanasieff salió a desmentirla.

"Ella no toca nada, no toca el teclado ni el piano. Ella no entiende de música, no sabe de cambios de acordes ni de teoría musical ni nada por el estilo. Ella no sabe distinguir un acorde disminuido de un acorde de séptima menor a un acorde de séptima mayor", dijo Afanasieff.

Walter asegura que le molestó que la intérprete de "Heroe" cambiara la versión de cómo llegó a la luz esa canción.

"Cuando comenzó a insinuar el hecho de que, ´¡Oh, escribí esa canción cuando era una niña!´ Pero, ¿por qué no decías eso durante 12, 13 o 15 años antes de eso? Así que simplemente se desarrolló en su mente", dijo.

"Entonces, afirmar que ella escribió una canción con estructura de acordes muy complicada con su dedo en un teclado Casio cuando era una niña, es una especie de cuento", agregó en el podcast. "He estudiado música, tengo títulos en música. Soy un consumado orquestador y arreglista. Yo enseño música. No soy un idiota", agregó.

Hasta el momento Mariah Carey no se ha pronunciado al respecto.