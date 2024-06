Arrancan ¡Entre Copas y Compas!

El Grupo Insignia y Adán Pardo y su Mariachi Tierra Brava, iniciaron el jueves 27 de junio con un gran concierto en El Casino Petrolero el cual inicio puntal a las 20:00 horas ante un lleno total, de público que gusta de la música regional norteña y que con gusto estuvieron presentes para apoyar a estos jóvenes talento de esta ciudad que arrancan su Tour Internacional 2024 que los llevará a Colombia.

¡Entre Copas y Compas!, surge de la idea de llevar al público temas de compositores del norte del país que han dejado legado en nuestra cultura musical mexicana, es por ello que en este gran concierto desfilaron canciones que han hecho época, a cargo de estos dos talentos que fusionaron mariachi con Norteño Banda, pero no solo quedo en una mancuerna en el escenario, juntos grabaron los temas Botellitas y Tengo Miedo de Cornelio Reyna así como el tema Total del Maestro Javier Ríos interpretada por los Invasores de Nuevo León con los que han logrado un gran éxito.

Además antes del arranque oficial de esta gira grabaron videoclips y toda una producción que al verse del gusto del público han decidido llevar esta mancuerna musical por distintos puntos del suelo mexicano dando inicio en su natal Reynosa, Tamaulipas y llevándola internacionalmente hasta las ciudades más importantes de Colombia como Bogotá y Medellín y en el mes de julio este espectáculo llegará a las ciudades de Monterrey Nuevo León y otras ciudades por concretar.

Insignia esta integrando por Roberto Gutiérrez batería, Pedro Castro tuba, Alex Cárdenas vocalista y acordeonista y Erik Eduardo Uriegas segunda voz y bajo muestras que Adán Pardo se hace acompañar por su mariachi Tierra Brava.

¡Entre Copas y Compas! logró un lleno total en el Salón Cristal del Casino Petrolero.

EL SHOW

El espectáculo espectáculo norteño banda con mariachi ¡Entre Copas y Compas!, inicio a las 20:00 horas con un popurri de Juan Gabriel con temas como Por mi orgullo, Te voy a olvidar, Ya para qué?, Inocente pobre amigo, para después continuar con canciones como Mi amigo, Recuérdame y ven, Sin fortuna, Enséñame a olvidar y Total ya se fue.

En esta velada norteña Adán Pardo y Alex Cárdenas tomaron el micrófono para agradecer al público su asistencia y apoyo a lo que que gesta en nuestra ciudad y que ahora podrá en alto en nombre de Reynosa en Colombia.

Después llegaron melodías como Que me vas a dar si vuelvo, Paloma Negra, Hay unos ojos, Botellitas, Si quieres, La malagueña y Te lo pido por favor unas cantadas a dueto otras por individual pero ambas agrupaciones mostraron su gran talento musical.

Alex Cárdenas conquisto al público y los puso a bailar con su estilo norteño banda

PUROS HITS

Entre otros temas estuvieron El Disgusto, Tengo Miedo, No Hay Novedad, Cuando Yo Quiera Has De Volver y Se Me Olvidó Otra Vez muchas de esta grande éxitos en voz de cantantes que hicieron época y que son iconos de la música mexicana como Vicente Fernández, Juan Gabriel, Javier Ríos entre muchos más.

Y ya en la recta final de concierto se escudaron emblemáticas piezas como Acá Entre Nos, La Diferencia, Tragos Amargos, El Rey, Ingrato Amor , Loco, Volver, Volver, México Lindo Y Querido y cerraron Viva México ondeando una bandera en el escenario.

En los próximos días las entrevistas completas con cada agrupación pues por separado cada una de ellos tiene más proyectos y lanzamientos, en verdad que vale la pena voltear a ver LO HECHO EN REYNOSA hay mucho talento y son músicos con una gran preparación.

Adán Pardo demostró su poderío vocal en cada interpretación.

OVACIONADOS Y APOYADOS

El público los ovacionó de pie por la maravillosa noche que los hicieron pasar cantando y bailando con lo mejor de la música regional norteña y EL MAÑANA DE REYNOSA estuvo presente dando apoyo y promoviendo lo que se hace en nuestra ciudad, ahora el licenciado Orlando Déandar y su esposa Esthela Ayala de Deándar desde Fomento Cultural Reynosa A.C. brindan su gran apoyo a los artistas reynosenses y promueven sus logros y es un gran orgullo, pues ahora son talento de exportación, suerte a ¡Entre Copas y Compas! en Colombia.