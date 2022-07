Revelan su secreto

De acuerdo a Variety, se encontraron varios archivos de alta calidad con canciones de la intérprete estadounidense.

Asimismo, a través de redes sociales, se descubrieron varias copias del CD a la venta en Europa.

SIN DETALLES

Hasta el momento, ni la intérprete ni Columbia Records, distribuidora del álbum, han dado alguna información al respecto.

La filtración fue una sorpresa, ya que la cantante es conocida por mantener todo bajo secreto, como el lanzamiento por sorpresa de su disco homónimo de 2013.

La cantante reveló la semana pasada la lista de canciones de su séptima placa, como "America Has a Problem", "Alien Superstar", "Church Girl", "Cuff It", "Thique", "All Up in Your Mind" y más, junto con el sencillo "Break My Soul", canción que el ex Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, colocó en su lista de canciones de verano.

LIBRE Y AVENTURERA

En junio, Beyoncé reveló la portada de su nuevo álbum, donde se le puede ver montada en un caballo y utilizando un diminuto bikini.

"Crear este disco me permitió entrar a un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento de miedo para el mundo.

"Me permitió sentirme libre y aventurera en un momento en que poco más en el mundo estaba en movimiento", dijo la intérprete de "Halo".

A finales del mes pasado, Beyoncé lanzó por sorpresa "Break My Soul", el primer sencillo del álbum. El tema lleva un ritmo de música house de los 90 sobre un sample del éxito de Robin S de 1993 "Show Me Love", y cuenta con la voz de Big Freedia.

Se dice que "Renaissance" incluirá tanto temas dance como country, aunque no está claro si las canciones country aparecerán como un álbum separado o como parte de la primera edición de Renaissance.