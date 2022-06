Festival Essence está de vuelta en Nueva Orleans

El evento de varios días comienza el jueves con una actuación del comediante Kevin Hart en el Smoothie King Center, seguida de conciertos en el Louisiana Superdome de viernes a domingo. La rapera Nicki Minaj, quien encabeza el cartel por primera vez, se presenta el viernes con otro cantante country debutante, Mickey Guyton. La superestrella de la música Janet Jackson, quien subió al escenario en 2010 y 2018, es la artista destacada del sábado, y un favorito de los fanáticos, el grupo de R&B de los 80 New Edition, cerrará el evento el domingo. Otros en el programa son Jazmine Sullivan, City Girls, Summer Walker, The Roots, The Isley Brothers, Method Man, Tems, Pattie Labelle y Stephanie Mills.

Además, se ofrecen experiencias gratuitas en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial, incluyendo una cumbre tecnológica, una oportunidad para hombres llamada "In His Zone", un mercado que destaca a los vendedores locales, una experiencia gastronómica y vinícola, una feria de belleza y la siempre popular celebración góspel.

Los organizadores alientan a todos los asistentes, sea en persona o de manera virtual, a descargar la aplicación del festival y registrarse a través de EssenceFestival.com. Además, quienes asistan en persona deben mostrar prueba de vacunación contra el COVID-19 a pesar de que la ciudad eliminó ese requisito en marzo ante la disminución de casos.

Los organizadores del festival han dicho que "la vacunación es para la protección de todos".

El festival, al igual que otros por los que la ciudad es conocida, ha estado en pausa desde 2020 debido a la pandemia, pero se llevó a cabo virtualmente en 2020 y 2021. Antes de eso, se había realizado todos los años en Nueva Orleans excepto en 2006, cuando se mudó a Houston mientras se reparaba el Superdome después del huracán Katrina.

El tema de este año es "It´s The Black Joy For Me" (Es la alegría negra para mí), y por primera vez el público tendrá la opción de asistir en vivo o conectarse virtualmente.

"Como el festival más grande de la nación por asistencia diaria, el Festival Essence de la Cultura es un elemento esencial que celebra la comunidad y empodera la equidad", dijo la directora ejecutiva de Essence, Caroline Wanga, en un comunicado. "Estamos emocionados de dar la bienvenida a la familia de regreso a Nueva Orleans y de conectarnos con más miembros de nuestra familia diaspórica a través de nuevas experiencias digitales".

Erika J. Bennett, directora de marketing de Essence Ventures, dijo que espera con ansias lo que describió como una "reunión" que ha atraído a más de 500.000 visitantes a sus eventos en los últimos años.

"Sabemos que el festival es una oportunidad para que la gente de todo el mundo se reúna, para unir una cultura, ya sea a través de la moda, la música, la comida o todas las otras formas maravillosas en que nos expresamos. Particularmente después de unos años realmente difíciles de no estar juntos, nuestro tema de la alegría negra realmente resuena", dijo Bennett.

Agregó que la experiencia digital abre el acceso del festival al mundo entero y que ha atraído más de 100 millones de visitas en línea.

Essence, en su 27o año, comenzó en 1995 como un saludo único para celebrar el 25o aniversario de la revista Essence y se dio a conocer como "una fiesta con un propósito", con la misión original de retribuir a la comunidad a través de seminarios gratuitos diseñados para enriquecer la vida de las mujeres. Desde entonces, se ha convertido en la celebración más grande del mundo de las mujeres, la cultura y la comunidad negras, dijeron los organizadores.

Bennett dijo que Essence Ventures, la empresa matriz de Essence, apoya la equidad económica para las personas de color y trabaja para garantizar que a través de todas sus marcas sea parte de ese propósito.





"Es importante para nosotros apoyar y mejorar una ciudad que nos ha acogido durante tantos años", dijo. "A través de nuestro mercado y de Essence Eats, hemos podido generar un impacto económico de 2.000 millones de dólares, durante casi 30 años, para la ciudad de Nueva Orleans. Y esa es una parte más grande, una parte más profunda de nuestra misión general".

Funcionarios municipales no respondieron de inmediato un correo electrónico en busca de detalles sobre el contrato actual de la ciudad con el festival. El contrato actual vence en 2024. Actualmente, se están llevando a cabo conversaciones sobre una extensión, dijo John F. Lawson, subsecretario de prensa del gobierno de la alcaldesa LaToya Cantrell.