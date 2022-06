Favorita para encarnar a Madonna

Hasta el momento el equipo de la modelo está en espera y considerando en aceptar la oferta para la película que estará dirigida por la misma Madonna, misma en la que abordará distintos aspectos de su vida.

La película seguirá los primeros pasos de la artista en su carrera musical, pero hasta el momento se desconoce la línea de tiempo de la producción.

Las actrices que compiten por el papel incluyen a Florence Pugh, la estrella de "Euphoria" Alexa Demie y Odessa Young. También se han presentado cantantes como Bebe Rexha y Sky Ferreira.

Según los informes de la revista, el proceso de audición fue agotador, ya que la producción de mucha música requiere un cantante y un bailarín hábiles.

Tras el anuncio, Madonna dijo que esperaba "transmitir el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo. El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión".