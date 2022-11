Sofía Reyes, la mexicana que cantó el himno nacional en la NFL

Pero ¿quién es Sofía Reyes?

La cantante y compositora que actualmente reside en California, Estados Unidos, ha alcanzado fama internacional tras una carrera de varios años en la música.

Úrsula Sofía Reyes Patiño nació en 1995 y en 2009 debutó como actriz en la serie infantil y juvenil "Mi Linda Anabella", con el personaje de Camila.

En 2011 formó parte del grupo de pop juvenil, TAO junto a cuatro integrantes más. Juntas lanzaron el sencillo "Dile Luna" de su disco debut "Tóxico".

Tras la separación de TAO, Sofía se fusionó en 2014 con el sello discográfico Warner Music y D'leon Records y lanzó en solitario su sencillo ´Muévelo´ junto a Wisin bajo la producción de Prince Royce y Toby Gad.

Éste formó parte de su álbum debut que también incluyó los sencillos "Conmigo – Rest of your life", una composición propia que la catapultó como telonera del tour de Prince Royce y "Solo yo", además de la versión en inglés "Nobody But Me".

En 2016 lanzó "Llegaste Tú" en colaboración con Reykon, el cuarto sencillo de su álbum debut.

También ha lanzado colaboraciones con artistas internacionales como Jason Derülo y De La Guetto para la canción "1,2,3", que cuenta con más de 571 millones de reproducciones en Spotify, y junto a Rita Ora y Anitta para el sencillo "R.I.P.".

Entre sus éxitos está "Casualidad" junto al puertorriqueño, Pedro Capó y "Mal de amores" con Becky G.

Su más reciente sencillo se titula "Luna" y ya está disponible en todas las plataformas.

Sofía Reyes también tiene trayectoria en las pantallas

Además de su participación en la telenovela "Mi Linda Anabella" en 2009, fue asesora de la española Natalia Jiménez para La Voz México en 2018. Además participó en el Facebook Watch Latin Music Queens.

¿Cuál es su discografía?

La cantante mexicana que se presentó este lunes en el partido de la NFL tiene dos discos: "Louder!" (2017) y "Mal de Amores" (2022).

Sofía Reyes tuvo la oportunidad de cantar en el partido de la NFL en el estadio Azteca, misma que consideró un honor.

Actualmente tiene 2.5 millones de seguidores en Instagram y más de 168 mil en Twitter.