'Encienden' Foals, Spoon e Ibeyi el Corona Capital

La agrupación, conformada por Yannis Phillippakis, Jack Bevan y Jimmy Smith ofrecieron una enérgica presentación en el segundo día del Festival en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En apenas una hora de recital, los originarios de Oxford supieron encender a su público mexicano con temas como "My Number" y "Mountain At My Gates".

Lo presentes supieron ser pacientes, visiblemente más que la edición anterior, pues no se movieron de sus lugares cuado comenzó a caer la lluvia.

Algunos optaron por cubrirse con capas de plástico e impermeables, otros optaron por pararse del pasto donde estaban acostados para no ensuciarse.

Pero el objetivo era el mismo, escuchar en vivo de la voz de Yannis éxitos del indie rock como "Wake Me Up" y "Olympic Airways".

"Los amo, muchísimas gracias México, nos vemos la próxima", despidió el vocalista.

Presentaciones de Spoon e Ibeyi

Desde las 17:00 la lluvia intermitente se hizo presente en la segunda jornada del Corona Capital, pero ni esto pudo apagar los ánimos de la gente, encendidos por agrupaciones como Spoon.

La banda fue cálida con su público presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez al agradecerles en español y decirles también en este idioma: "Los queremos mucho", entre canciones como "Do You", con las que hicieron bailar a su público.

Antes, el escenario Corona Agua Rifada había pertenecido a Ibeyi, proyecto de las gemelas Lisa-Kaindé y Naomi Díaz, de raíces cubanas.

La forma en que se complementaron con ritmos electrónicos y tintes de urbano encantó a la gente que llegó para ver los primeros actos del festival y ellas los incitaban a gritar.

"¡Somos o no somos inmortales? ¡Somos o no somos?", preguntaban antes de tocar una canción dedicada al amor de hermanos y amigos que se convierten en familia, "Sister 2 Sister".

Los asistentes aún guardan energía para los actos estelares de Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Paramore y Liam Gallagher, que se realizarán más entrada la noche.