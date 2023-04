Habrá zona para padres en concierto de Blackpink en Foro Sol

CIUDAD DE MÉXICO

Los espectáculos se llevarán a cabo este miércoles 26 y jueves 27 de abril. A temprana hora, fans comenzaron a arribar a las inmediaciones del Foro Sol con pancartas y carteles en apoyo a sus idols.

Desde su formación en 2009, Blackpink ha mantenido la alineación original: Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé. El fenómeno del K-Pop surgió de un proyecto de la agencia YG Entertainment, con el cual buscaban a un grupo de chicas para lanzarlas al estrellato.

Semanas atrás, Blackpink se presentó en el festival de Coachella 2023. Las idols subieron al escenario e interpretaron algunos de sus temas que acumulan millones de reproducciones, entre ellos, "Pretty Savage", "Whistle" y "Don´t Know What to Do".

En medio de la euforia por la banda de K-Pop, en el Foro Sol se habilitará una zona para padres y tutores a fin de que puedan esperar a sus hijos e hijas mientras salen del evento.

La medida aplica para aquellas personas que no compraron boleto, pero llevarán a los "blinks", así lo dio a conocer la agrupación tras anunciar el flyer del Tour "BORN PINK" 2023.

La zona de espera se habilitará a partir de las 14:30 horas y se suspenderá una vez que termine la presentación de la girlband.

El área de padres y tutores estará ubicada en el ingreso de la Grada 2 del Foro Sol.

Asimismo, la cuenta oficial de Blackpink México emitió una serie de recomendaciones para disfrutar el show y recibir con entusiasmo a Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé.

Sigue estos tips y disfruta del concierto de Blackpink

-A los asistentes en las gradas se les invita a encender la linterna de sus celulares durante la canción "Plating With Fire"

-Cuando las integrantes se presenten de manera individual en el escenario, los "blinks" entonarán una porra

-En cada presentación en solitario de Blackpink se iluminará el recinto de un color distinto

-Por último, se aconseja levantar los banners o pósters conmemorativos y cantar "Cielito Lindo" durante la toma de la fotografía de la banda desde el escenario.