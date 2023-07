Fans de Korn, furiosos por cancelación de la banda en el Machaca

CIUDAD DE MÉXICO

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención fueron las declaraciones que su organizador realizó, al informar que la banda tenía planeado arribar al evento pocas horas antes de subir al escenario, por lo que sus seguidores han demostrado descontento, al expresar que Korn tuvo que haber aterrizado en Monterrey al menos un día antes, para evitar cualquier tipo de percance como el que tuvo lugar, por lo que ya se especula que la banda nunca fue contratada para formar parte del concierto.

Ayer se llevó a cabo el Machaca Fest que, desde el 2011 reúne a grandes exponentes de diversos géneros musicales, por lo que este año no sorprendió que, entre su programación se ubicaran agrupaciones importantes como Los Caligaris, Siddhartha, Sech, Hanson, Westlife , Nelly Furtado y, por supeusto, Korn, agrupación que encabezaba en headline de las bandas de rock que se presentarían, por lo que su aparición en el escenario estaba programada hasta las 00:00 horas, sin embargo, gran parte de sus seguidores se dieron cita desde que dio comienzo el evento, entre las 12:00 y 13:00 horas, para buscar el mejor lugar en el "Escenario Machaca", el principal del festival, y disfrutar del regreso de la banda a nuestro país, luego de su última visita en 2016.

En ese momento, sus fans no se imaginaban que a pocas horas antes de que la banda se presentara, mientras Jumbo acaba su participación para pasar la batuta Los Caligaris, los organizadores del evento iban a dar a conocer que Korn había cancelado su participación el Machaca pues, a poco menos de una hora de despegar de Los Ángeles rumbo a Nuevo León, el avión de la agrupación presentó una falla que impidió que el vuelo se realizara exitosamente y, por seguridad, tuvo que volver a las instalaciones del aeropuerto de Van Nuys, en California.

Y aunque, a través de sus redes sociales, los organizadores del Machaca Fest compartieron un mensaje que Korn envió a sus fans, pidiendo disculpas por el inconveniente que impidió su presencia en territorio regiomontano, sus seguidores no perdonan su ausencia en el festival, por el cual pagaron entradas que oscilaron entre los 1, 575 pesos hasta los 3, 500. Sin embargo, este descontento aumentó cuando Ismael "Melo" Montoya, el organizador del festival, explicó algunos de los pormenores que había rodeado la cancelación de la banda, debido a que expresó que tenía pactado con la banda que llegara a las instalaciones del Parque Fundidora muy pocas horas antes de su presentación en el escenario pues, a esa hora, ya hasta había dado comienzo el evento.

"Recibimos una llamada a las nueve de la noche, que Korn se regresó a su aeropuerto de Van Nuys en California por fallas de su avión", destacó Melo Montoya, quien explicó que, aunque sí despegaron, 40 minutos más tarde, regresaron al sitio de origen del vuelo por seguridad de las personas que iban arriba del avión.





"Ellos tenían el plan de vuelo para llegar aquí a las ocho de la noche, se descompuso a los 40 minutos y se regresó", detalló para una entrevista con "El Norte", difundida en las redes sociales del diario.

Y aunque Montoya destacó que "movieron cielo, mar y tierra" para encontrar otro vuelo para que Korn abordase y llegara al Machaca, la premura con que acontecieron los hechos impidió que hallaran una opción óptima que trajera a la banda de forma segura, pero eso no aminoró la inconformidad de los fans que han expuesto en redes sociales que encuentran muchas inconsistencias en torno a la cancelación, pues sospechan que los organizadores nunca contrataron a la banda, aun cuando la propia agrupación confirmó que vendría a México para el festival apenas el día de ayer por medio de su Instagram.

Entre los comentarios que han hecho sus fans, pueden leerse:

"Debieron de exigirles que estuvieran desde un día antes en la ciudad. Iban a tocar sin sound check, sin nada así al puro ch***, como saliera. Poca seriedad".

"Ya chequé en varias páginas de rasteos de vuelos y no hay ninguno de Van Nuys a Monterrey, ni ninguno que saliera de Van Nuys y se tuviera que regresar. El Melo miente".

"¿Quién toma un vuelo con la consigna de llegar 5 minutos antes de la cita?".

"En parte el organizador y en parte Norn, ¿Cómo te arriesgas a volar a esa horas?, aparte no es como que Korn viniera de tocar el día anterior, no ma***, había artistas que ya desde la mañana del 24 ya estaban en Monterrey, díganlo al ch***, Korn no querían venir".

"¿Cómo vas a levantar y acomodar instrumentos en una hora? Mentirota."

"Obvio ya sabían desde temprano que no iban a venir, pero si lo comunicaban la gente iba pedir el reembolso antes de iniciar el evento".