Debuta en género regional mexicano

Ahora, tras el obligado freno pandémico, el intérprete está encarrilado en una larga ruta llena de todo tipo de escalas: su debut en el género regional mexicano, su regreso a Las Vegas (en septiembre), un premio internacional más (en octubre), un tour que con tantas fechas que va sumando hace honor a su nombre (Toda la Vida) y hasta su incursión en una emisión de HBO Max (Divina Comida).

"Te arriesgas... haces cosas diferentes y creo que tienes que subirte al tren... Para estar vigente, tienes que estar actual", dice el artista.

HOY LLEGA SU TEMA

Este 26 de agosto llegará a las estaciones de radio y plataformas con "Cómo quieren que la olvide", sencillo en regional mexicano, algo nuevo, que asegura, quiso experimentar.

"Pues nunca he hecho muchas cosas de las que hago... (risas). Nunca había cantado música tropical y la canté... música caribeña, y la canté (tararea: ´Ay, qué mala suerte, no he podido verte...´). No tiene nada qué ver con (entona: ´Todo se derrumbooooo...´), ni tampoco nada qué ver con (suelta: ´La séptima luna...´).

"Siempre he estado haciendo cosas que, a lo mejor, dentro de un estereotipo que la gente se hace de ti por el personaje que haces, pero siempre he estado cambiando, siempre he tratado de hacer cosas diferentes", cuenta.

Emmanuel había grabado en su disco Inédito (2015) este tema compuesto por Fato, pero con otro estilo.

"Te voy a decir una cosa, "Cómo Quieren que la Olvide" fue conceptuada de esa manera (regional mexicano), pero la grabé primero en pop y ahora vamos a ver qué ocurre, esperemos que le guste mucho a la gente".

A LAS VEGAS

Si bien desde hace muchos años es una figura de la cartelera de Las Vegas, Emmanuel retornará a "La Ciudad del Pecado" con un vistoso show, producido por Live Nation, el 17 de septiembre en el Colosseum del Caesars Palace.

"Voy con el mismo ánimo con el que me presento en cualquier escenario. Yo no veo la importancia del escenario por el lugar, si no por la gente. Y le doy la misma importancia a cantar para cinco amigos que para mil en un estadio de futbol".

El próximo 13 de octubre, el intérprete de éxitos como "Insoportablemente Bella" o "Las Barajas de Ana" recibirá el Premio Legado del Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF) en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood.

DARÁ CONSEJOS DE SALUD

Interesado en el contacto directo con sus fans a través de sus redes, Emmanuel es conocido por sus recetas de comida sana.

Gracias a esto, HBO Max lo invitó a un proyecto, aún sin fecha de estreno, del cual brinda una probadita.