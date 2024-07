Eminem ´desbanca´ a Taylor Swift

Los Ángeles, California

El duodécimo álbum de estudio de Eminem, "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", debutó en el número 1 en la lista Billboard 200, "desbancando" a "The Tortured Poets Department", de Taylor Swift después de 12 semanas.

En su primera semana, "The Tortured Poets Department" alcanzó 891,34 millones de reproducciones en Estados Unidos, según Luminate, la semana de streaming más grande para un álbum en la historia.

"The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" es el undécimo álbum No. 1 de Eminem. "The Tortured Poets Department" cayó al número 4 como resultado. En el segundo lugar está "ROMANCE:UNTOLD" de la banda de K-pop ENHYPEN, y "The Great American Bar Scene" del astro country, Zach Bryan, está en el número 3.