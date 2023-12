Caifanes comprometidos con rockear

Ciudad de México

Comprometidos y consagrados con la idea de hacer rockear a generaciones, los Caifanes proyectaron todas sus personalidades en un concierto inolvidable para los fans en el Palacio de los Deportes.

Saúl Hernández, el jefe de la banda, se mostró tal cual es y como lo ha sido siempre, empático, consciente de su entorno y agradecido por la lealtad de su audiencia. Cuatro cadenas al cuello, camisa tono piel y chamarra negra, su imagen de la noche.

"Muchas gracias por estar aquí, esto parece un sueño y es algo que no pensábamos que iba a suceder. Te agradezco a ti; esto es para ti, raza, porque venimos a cerrar la gira a este lugar, a esta Ciudad, que es nuestra casa, y te agradecemos todo", expresó al iniciar.

Saúl, junto con Diego Herrera, Alfonso André, Marco Rentería y Rodrigo Baills, arrasaron a la concurrencia con un vendaval de emociones basado en el repertorio elegido para el primero de dos conciertos en el lugar.

"Viento", "Detrás de Ti" y "Los Dioses Ocultos" fueron de las más coreadas por las 18 mil personas que llenaron el lugar, cifra proporcionada por OCESA, e inundaron de energía cada rincón, cada latido, cada momento.

El quinteto abrió un segmento acústico con canciones como "Metamorféame" y "Hasta Morir", cuando aprovechó para dar mensajes sobre conciencia social, denuncia y reflexión colectiva, especialmente con su último sencillo, "Inés", sobre una joven hundida por la falta de oportunidades y de solidaridad.

"Los narcóticos han sido el falso bálsamo de curación, el abismo de una caída lenta donde no hay nada ni nadie que te reciba cuando llegas a lo más profundo de tu inconsciencia. Inés vive cuando baila, canta, grita, llora, se abraza, se siente querida, anda.", leyó Saúl, antes de tocar la pieza, mientras el público le dio uno de los aplausos más fuertes de la noche.

Convidó al maestro Guillermo Briseño para cantar "María de Mis Alquimias", y el frenesí explotó en el lugar cuando Vivir Quintana se paró junto a la banda para tocar "Canción Sin Miedo".

"Recuerden siempre que necesitamos más hombres y menos machos, necesitamos más justicia y menos campaña política, las queremos vivas, necesitamos a nuestras mujeres en este País, libres y seguras, y a ustedes les corresponde el honor de ser reconocidas por su lucha, y hablemos de las madres desaparecidas, esas madres que buscan, y son desaparecidas", expresó Saúl antes de que saliera la cantautora coahuilense.

Casi todos asistieron con chamarras, debido a la fría jornada; otros presumieron las playeras recién compradas en los puestos o le entraron con pasión a las cervezas.

En el set list no faltaron temas como "El Elefante", "Para que No Digas que No Pienso en Ti", "Nubes", "Cuéntame Tu Vida" y "Mátenme Porque Me Muero", y, al cierre de esta edición, en un show que duraría casi tres horas, se esperaba que culminaran con éxitos como "Afuera", "La Célula Que Explota" y "La Negra Tomasa".