Viene a la frontera

El público de la frontera de Reynosa e Hidalgo, Texas, están de plácemes pues el sábado 3 de febrero llega a Payne Arena el tour "An Evening With Bryan Adams", para complacer a sus seguidores con lo mejor de sus éxitos.

Este concierto es real y no estás soñando, los fans de la frontera tamaulipeca y tejana serán testigos de una leyenda musical y es que Bryan Adams alista su tour por la Unión Americana.

La cita será el próximo sábado 3 de febrero en punto de las 20:00 horas en Payne Arena de Hidalgo, Texas para disfrutar de todos los éxitos que tiene para ofrecernos.

VA POR VARIAS CIUDADES

El músico de ´´Summer of ´69´" y de "(Everything I Do) I Do It For You" realizará una gira por Estados Unidos a lo largo de 2024, comenzando en Billings, Montana y finalizando en Syracuse, Nueva York. También hará paradas en Austin, Texas, Hidalgo, Texas, Ciudad de México, Omaha, Milwaukee y Pittsburgh.

Adams también anunció recientemente que estará de gira por el Reino Unido e Irlanda, incluida una residencia en el Royal Albert Hall.

Sin lugar a dudas el público presenciara un espectáculo fuera de serie, con la banda e vivo y los éxitos del cantante.

El músico Bryan Adams, ganador de varios discos de platino, presentará un conjunto de canciones y resonarán clásicos del rock "Run to You", "Kids Wanna Rock", "Somebody", "Summer of ´69", "One Night Love Affair", "It´s Only Love" y "Heaven".

BRILLANTE AVAL

Adams, el embajador de Canadá más conocido, ha pasado las últimas tres décadas haciendo historia en la música. Ha vendido más de 65 millones de discos, ha recorrido seis continentes y ha logrado posicionarse en el primer lugar en más de 40 países alrededor del mundo. Ha sido galardonado con la Orden de Canadá, fue elegido al Salón de la Fama de la Música de Canadá y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá. Adams también ha sido nominado -y ganó- varios premios Óscar, Globos de Oro y Grammy. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ha sido incluido en la Plaza de la Fama de Wembley.