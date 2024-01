Duelo prefieren los corridos ´levantados´

Monterrey, NL

Además de enfrentarse al reto de reunir a 32 mil personas en la arena Monterrey en sus dos próximos conciertos el 16 y 17 de febrero, Duelo adelantó que le gustaría volver a grabar corridos, pero no tumbados, ellos les llaman "levantados".

Así lo dio a conocer el líder de la agrupación texana, Óscar Iván Treviño, quien señaló que respeta a los exponentes que forman parte del movimiento tumbado, el cual le gusta, pero al ser cuestionado si cantaría un tema que esté vinculado con el narcotráfico, dijo que prefiere las historias tradicionales.

"A mí me gustan mucho los corridos de antaño, que tengan historias. No tengo nada contra los corridos tumbados, tengo buenos amigos que los cantan; la verdad, me gustan, es un género bonito, lo respeto, pero a mí, en lo personal, es cantar corridos más tradicionales. Y si esos son tumbados, los que cantábamos nosotros eran ´levantados´", expresó el cantante.

Óscar Iván ofreció una rueda de prensa junto a sus compañeros Dimas López, Pedro Flores y David Badillo para dar detalles de los conciertos que dará la agrupación de Roma, Texas, el 16 y 17 de febrero en la arena Monterrey con formato de 360 grados, es decir, con escenario al centro del recinto. "Esperemos que se llegue a tener sold out, es lo que estamos buscando, esperando. Ya estamos cerca", afirmó el cantautor.

En cada uno de los conciertos, Duelo espera reunir a 16 o 17 mil personas.

El grupo arrancó el 2024 con el pie derecho, ya que su gira partirá de Monterrey para otras ciudades de México y Estados Unidos.

"Estrenamos un disco sorpresa que fue Nostalgia Vol. II, y es un álbum de música norteña que estuve trabajando en el estudio con los muchachos. Fue algo que quise regalarle a toda nuestra raza", indicó Óscar Iván.

Con esta colección de temas, Duelo rinde homenaje a la música norteña, género con el que el cantante creció en el Valle de Texas, entre las que destacan agrupaciones como Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, Invasores de Nuevo León y Los Traileros del Norte, entre otras. "Ellos hicieron una vereda muy bonita, y es lo que nosotros tratamos de hacer para otras generaciones, que la música norteña de corazón, del pueblo, no se pierda", aseguró el cantante.

Además, agradeció a las nuevas generaciones que han hecho virales temas de Duelo en TikTok; señaló que la inspiración no se acaba e incluso mencionó que en radio suenan con un tema inédito titulado "Evítame la Pena".

Después de llenar recintos como palenques, auditorios y ahora arenas, ¿acaso Duelo está listo para hacer tour en estadios?, se le cuestionó al líder del grupo.

"A mí, ese momento me llegó al inicio de mi carrera y, honestamente, no estábamos preparados ni tampoco los empresarios", respondió.

Lo que sí anticipó Óscar Iván es que los dos shows que tendrán en la Arena es lo mejor que han hecho en cuanto a espectáculos.