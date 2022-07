Genial mancuerna

"Nunca Dudes en Llamarme" se titula la pieza que el combo norteño y jalisciense y estrenó el jueves, como sencillo en plataformas y en video en YouTube, mismo que fue compuesto por Horacio Palencia y José Luis Roma.

UN RETO

"Siempre existe un reto en interpretar un tema musical del género que sea. Hay que conectar con el público, transmitir el mensaje y el sentimiento de la canción. Trabajar con La Arrolladora fue un reto especial para mí: es una de las bandas sinaloenses más importantes, con gente que respeto mucho, como el señor René Camacho.

"Es la primera vez que grabo un tema con banda, de hecho, nadie en mi familia lo ha hecho. Espero que les guste a todos y que deje el nombre de mi familia en alto con a la comunidad grupera también", relató "El Potrillo", en entrevista.

Y el legendario René Camacho, uno de los iconos de la música de Sinaloa, aportó su opinión respecto a la composición.

DIVERSIDAD MUSICAL

"Gana la gente al tener más diversidad musical. Fue algo mágico. Las cosas se fueron dando y todo fluyó de maravilla", precisó.

El hijo del difunto Vicente Fernández suma estas piezas a colaboraciones anteriores, como "Quédate", que grabó con Luciano Pereyra, "Mariposa Traicionera", con Maná, "Tal Vez", con Antonio José, entre otras

En el terreno vernáculo hizo mancuerna con Natanael Cano en "Amor Tumbado"; con Christian Nodal, en "Duele", y con Mon Laferte, en "Que Se Sepa Nuestro Amor", por ejemplo.

Hace unos meses, Fernández convidó al combo norteño el rancho Los Tres Potrillos para realizar el clip, y ahí, además de armarles una bohemia, cantó en varias ocasiones con el vocalista, Esaúl García.

"Me los traje a mis terrenos jaliscienses. Estuvimos en el rancho de mi papá grabando el video. Una experiencia muy bonita. Me hace sentir que mi papá sigue conmigo y me acompaña en proyectos nuevos", declaró.

Camacho, quien se considera el mentor y guía para las nuevas generaciones que lo acompañan en La Arrolladora, afirmó que el más popular de la dinastía de los Fernández siempre estuvo en su mente

Alejandro y La Arrolladora suman 18 millones de escuchas mensuales en Spotify, y ambos, en su género, son considerados representativos de éxito y constancia, lo cual simboliza gratitud hacia la audiencia que los ha hecho permanecer.