Gozan en teatro

Guadalajara, Jalisco

Los integrantes originales de Timbiriche están listos para visitar Guadalajara en enero y presentar al público la obra Vaselina, de la cual formaron parte por primera vez cuando eran niños hace 39 años.

Pese a que los cantantes del grupo de pop que marcó a una generación son muy diferentes a lo que fueron en el primer montaje, hoy celebran que, siendo adultos, pueden experimentar el musical basado en la clásica película de 1978, de una forma más libre.

"Disfruto enormemente hacer teatro siempre, pero regresar a un personaje que no pude hacer completo cuando era niña, para ahora sí poder contar el conflicto como es, porque ahora soy adulta, es una bendición".

MAYOR CONCIENCIA

"Estar en el primer montaje de Vaselina me llevó a decidir que me iba a dedicar al teatro. Es increíble volver a la obra ahora con mayor conciencia y dando mi mayor esfuerzo para que a la gente le quede clarísimo que sí podemos contar la historia nuevamente", dijo Mariana Garza, quien interpreta a Sonia.

"Vaselina Timbiriche", que debutó este año en la Ciudad de México, bajo la producción de Alejandro Gou y Erik Rubín, tendrá sus primeras representaciones en Guadalajara el 20 de enero del próximo año.

Además de los miembros de Timbiriche, el elenco que llegará al Auditorios Telmex también incluye a María León, Kalimba, Andrea Legarreta, Yahir, Alejandro Ibarra, Verónica Jaspeado, Lupita Sandoval, José Luis Rodríguez "El Guana" y Leonardo de Lozanne.

REVIVEN SU INFANCIA

Para Rubín y Alix Bauer, quienes dan vida a Tacho y Chiquis, respectivamente, el proyecto teatral les ha brindado nuevas oportunidades a nivel personal, entre ellas revivir su infancia o ponerse a prueba como artistas.

"Estamos en un momento en el que no podríamos interpretar mejor a los personajes. Tras nuestras andanzas, vivencias, trabajo y sentir, todo se ha afinado. Yo disfruto ver a la gente gozar, además de recordar coreografías o vivir las escenas de enamoramiento, que me remontan a mi niñez, lo cual me ayuda mucho a interpretar a mi personaje joven", dijo Rubín.

"A mí me cuesta mucho trabajo la monotonía y la rutina, y eso me asustaba mucho de regresar al teatro, con una disciplina estricta y rígida, pero la construcción de mi personaje esta vez fue diferente, me involucré en ello, algo que no sucedió cuando yo era niña. Ante el temor de decir los mismos textos siempre, mi reto es encontrar la espontaneidad y darle una nueva sonrisa, guiño o paso de baile a Chiquis", agregó Bauer.

LAS CRÍTICAS

Sobre si los timbiriches son viejos para interpretar a un elenco joven, como algunos internautas han criticado en las redes sociales, éstos defienden que al tratarse de una actuación todo es posible.