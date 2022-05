Descarta el retiro

{"quote":"Me siento feliz de que volvamos al escenario, creo que todos aprendimos un poco de todo, fue muy complejo y lo lamento tanto por los que se fueron y los que nos hicieron ver que la vida es muy frágil. Jamás había descansado tanto y jamás había valorado tanto el placer de estar tocando en vivo* Ringo Starr, Músico y cantante"}

Ciudad de México.- A sus 81 años, Ringo Starr está lejos de pensar en el retiro, y la razón es simple: ama tocar la batería y seguir haciendo música. Por ello, expresa que mientras pueda sostener las baquetas, lo seguirá haciendo.

"La gente dice que cuándo el retiro, pero yo soy un músico, nunca me retiraré, tal vez me ponga a tocar ahora blues (risas), pero así será", comenta.

El músico expresa que desde que era un niño su pasión y amor más profundo fue tocar la batería. Tampoco pensó que en el futuro se convertiría en leyenda viviente por haber pertenecido a la legendaria banda The Beatles.

LE APASIONA TOCAR

"Creo que mi inspiración (para seguir haciendo música) viene desde que tenía 13 años y nunca me dejó, sigo sintiendo el sueño, la alegría de tocar, siempre quise ser baterista desde esa edad y quizás ser parte de un par de buenas bandas, yo amo tocar".

El músico atribuye todo el trabajo y la pasión tras el instrumento a su madre, quien asegura, siempre lo apoyó en todo.

"Me decía, '¿sabes hijo? Yo te veo que eres más feliz cuando tocas' y pensando profundamente, desde mi interior, así es, simplemente lo amo; tocando ahora con estos chicos (Ringo Starr & His All-Starr Band), y antes, con los otros (The Beatles) simplemente es genial continuar", expresa.

Además de la música, el exbeatle enfatiza que seguir llevando su mensaje de paz y amor alrededor del mundo es muy importante para él y que tampoco lo dejará de hacer.

"Luego miras las fotos en los años 60 y notas que todos estábamos haciendo eso, porque nos amábamos, en esa década llegó el poder de las flores y el amor, y luego hubo un gran cambio, ya sabes, hay algunos momentos malos y cosas así, pero cuando lo hicimos, nos sentimos bien y por ello sigo haciéndolo. Ahora lo hago y puede que sólo yo lo haga, no puedo obligar a nadie a ser pacífico y amoroso (risas)".

RETOMA GIRA MUNDIAL

Tras la pandemia, Ringo retomó su gira mundial, gracias a la cual tocará en México los días 19 y 20 de octubre en el Auditorio Nacional para promocionar su EP "Change the world", y su libro de fotomemorias, Lifted.

"Me siento feliz de que volvamos al escenario, creo que todos aprendimos un poco de todo, fue muy complejo y lo lamento tanto por los que se fueron y los que nos hicieron ver que la vida es muy frágil. Jamás había descansado tanto y jamás había valorado tanto el placer de estar tocando en vivo. Recuerdo que no fue fácil, y que llegue a decir: 'oh demonios, quiero salir ya afuera', ahora cargo mi cubrebocas porque nos tenemos que cuidar", apunta.

Además de su ingreso al mundo de los NFT llamado Ringo Starr NFT Collection-The Creative Mind of a Beatle, la subasta de sus obras tendrá lugar el lunes 13 de junio en línea en juliensauctions.com y una parte de las ganancias será a beneficio de The Lotus Foundation.